Prisión preventiva para sujeto detenido con 1,7 toneladas de marihuana en Vallenar: usaba antena Starlink para coordinarse

El Juzgado de Garantía de Vallenar decretó la prisión preventiva de un ciudadano boliviano, detenido mientras transportaba 1.749 kilos de marihuana, distribuidos en 85 sacos al interior de un camión. La droga fue detectada por Carabineros durante un procedimiento policial.

Los antecedentes expuestos en la audiencia dieron cuenta de que el hallazgo se produjo durante una fiscalización de Carabineros en la Ruta 5 Norte, al sur de Vallenar. Las diligencias investigativas permitieron establecer que el conductor se desplazaba acompañado por otros vehículos que cumplían funciones de “punta de lanza” y que abandonó el camión con la droga al advertir la presencia policial.

“Tras la incautación, la Fiscalía ordenó diligencias investigativas al OS-7 de Carabineros que permitieron reunir evidencia sobre la participación del imputado en el delito indagado, además de establecer su ubicación y concretar su detención horas más tarde en las inmediaciones del lugar en que dejó abandonado el vehículo con la ilegal carga”, dijo el fiscal Sebastián Coya.

Durante la audiencia de formalización, el fiscal presentó los antecedentes recopilados en el marco de la investigación. Entre ellos, se informó que el detenido mantenía una antena Starlink al interior del vehículo, destinada a facilitar la comunicación con el resto de la agrupación. Además, transportaba una radio portátil y un localizador.

Con estos antecedentes, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado de nacionalidad boliviana, argumentando que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad. El Tribunal acogió la solicitud y fijó un plazo de siete meses para el desarrollo de las diligencias investigativas restantes.

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