Prisión preventiva para sujeto acusado de violar y asesinar a su expareja en Pisco Elqui

El Juzgado de Garantía de Vicuña dejó en prisión preventiva a O.R.H.G., imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de violación con femicidio de su expareja y amenazas a un sobreviviente, crímenes perpetrados el lunes recién pasado en la localidad de Pisco Elqui, comuna de Paihuano, en la región de Coquimbo.

En la audiencia de formalización, el magistrado Felipe Ravanal Kalergis ordenó el ingreso en prisión de O.R.H.G. por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima sobreviviente. Además, fijó en 180 días el plazo de investigación.

Al resolver la medida cautelar, el juez Ravanal Kalergis sostuvo que "las conclusiones de la autopsia, más la fotografías son consistentes con un homicidio por asfixia o estrangulamiento y, también, con las declaraciones de oídas de los testigos".

En cuanto a la peligrosidad para la víctima del delito de amenazas, el tribunal tuvo presente que "como antecedente calificado, está justamente el audio de Whatsapp que fue escuchado en audiencia, que da cuenta de la intención de dar muerte a esta segunda víctima, avalado por el reconocimiento de la muerte de su pareja".

Según expuso la fiscalía, aproximadamente a las 2:30 horas del 26 de octubre de 2026, al interior de una vivienda ubicada en la localidad de Pisco Elqui, comuna de Paihuano, el imputado O.R.H.G., conviviente y padre de los hijos de la víctima, la violó y luego le apretó el cuello con las manos, hasta provocarle la muerte.

Posteriormente, realizó cinco llamadas telefónicas a la segunda víctima, que no le respondió, por lo que le envió un mensaje de audio, en que lo amenazó con darle muerte.

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