El Juzgado de Garantía de Puerto Aysén dejó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y firma quincenal a C.L.C.L., capitán de Ejército, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de almacenamiento de material pornográfico infantil, pesquisado en la comuna desde junio pasado.

En la audiencia de formalización, el magistrado Rodrigo Grez rechazó la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y decretó las medidas cautelares que, según dijo, resultan suficientes para garantizar los fines del procedimiento y la seguridad de la sociedad, atendida la pena asignada al delito y la irreprochable conducta anterior que favorece al imputado. Además, fijó en 60 días el plazo de investigación.

Según el ente persecutor, en junio pasado, tras detectar personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI) descargas de material de abuso sexual infantil desde una dirección IP ubicada en dependencias del Regimiento Nº 8 Chiloé de Puerto Aysén, se abrió una investigación que permitió identificar el dispositivo, el cual correspondía al usado por el imputado.

En dicho contexto, funcionarios de la PDI concurrieron el martes 17 de noviembre de 2026 al domicilio del imputado, ubicado al interior del recinto castrense, inmueble en que hallaron e incautaron más de mil archivos de imágenes y videos con contenido de abuso sexual infantil almacenados en diversos soportes informáticos, por lo que se procedió a la detención de C.L.C.L.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA