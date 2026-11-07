Prisión preventiva para dos imputados por cuatro homicidios en La Serena y Coquimbo

La Corte de Apelaciones de La Serena dejó en prisión preventiva a Y.J.S. y A.G.C.R., imputados como autores de los delitos de asociación criminal, cuatro delitos de homicidio calificado, un homicidio frustrado, robo con violencia e intimidación, porte ilegal de arma y porte ilegal de municiones, crímenes cometidos entre agosto y septiembre recién pasados en La Serena y Coquimbo.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada revocó la resolución recurrida, dictada por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, que rechazó las prisiones preventivas, y ordenó el ingreso de Y.J.S. y A.G.C.R. al Complejo Penitenciario de Huachalalume por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Según la Fiscalía, a lo menos desde agosto de 2026, los imputados integraron una asociación criminal dedicada a la comisión de robos violentos y homicidios con armas de fuego, la que operaba en forma estable y coordinada, con roles definidos y apoyo logístico con el uso de vehículos y puntos de resguardo.

En dicho contexto, en horas de la madrugada del 21 de agosto, en la quebrada Benavente, comuna de Coquimbo, en dos ataques con disparos desde la vía pública, los imputados dejaron herida gravemente a la primera víctima, una adulta mayor de 86 años, dentro de su casa y, horas después, falleció un peatón que fue alcanzado por los disparos.

Al día siguiente, en Punta Mira Norte, miembros de la asociación criminal ingresaron encapuchados y armados a una vivienda, inmueble desde donde sustrajeron dinero, un celular y dieron muerte a una nueva víctima. Días después, en el sector de Peñuelas, irrumpido en otro domicilio con los rostros cubiertos, amenazaron e intimidaron a los moradores con armas de fuego y sustrajeron diversas especies de valor.

En tanto, el 27 de agosto, en la villa Portugal, los imputados dispararon y provocaron la muerte a la tercera víctima y, luego, huyeron en vehículos de apoyo hasta un lugar de resguardo ubicado en el sector de El Sauce.

Asimismo, el 7 de septiembre, en la caleta San Pedro, comuna de La Serena, tras ingresar violentamente a una vivienda, intimidar a sus ocupantes y sustraer especies, dieron muerte a la cuarta víctima con ocasión del robo.

Finalmente, el martes 3 de noviembre de 2026, alrededor de las 18:30 horas, personal de la Policía de Investigaciones sorprendió a Y.J.S. y A.G.C.R. en posesión de cargadores de armas de fuego, municiones convencionales, munición de guerra y drogas.

PURANOTICIA