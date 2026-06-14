Prisión preventiva para ciudadano chino por femicidio tentado en Puerto Natales

La justicia decretó la prisión preventiva de un ciudadano chino formalizado por el delito de femicidio tentado, en un hecho registrado en la ciudad de Puerto Natales, en la Región de Magallanes.

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia, el imputado habría agredido a su esposa, también de nacionalidad china, en un contexto asociado a un episodio de celos.

Según la investigación preliminar, la mujer logró escapar del lugar y refugiarse en la vivienda de una vecina, donde posteriormente se produjo una nueva agresión que fue presenciada por una testigo.

Tras la denuncia y las diligencias realizadas por las autoridades, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la justicia, siendo formalizado por el delito de femicidio tentado.

El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva, considerando la gravedad de los hechos investigados.

Asimismo, se fijó un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación, período durante el cual el imputado permanecerá privado de libertad mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso.

PURANOTICIA