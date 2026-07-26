Detienen a exseremi de Salud de Magallanes por presunto delito sexual

La delegada presidencial de Magallanes, Ericka Farías, confirmó la detención del ahora exseremi de Salud, Fabián Barrientos, a quien este sábado el Minsal le solicitó la renuncia por un proceso penal que lo afecta.

Barrientos fue arrestado por Carabineros y será trasladado este domingo al Juzgado de Garantía de Punta Arenas para su control de detención y eventual formalización por, según se informó, un delito sexual.

"Nosotros como gobierno estamos muy consternados por una denuncia que se recibió y que está en investigación en el Ministerio Público, a causa de una investigación que se está siguiendo contra el exseremi Fabián Barrientos", informó la delegada.

"Lo conocimos durante la tarde, y apenas se tomó conocimiento por información que nos entregó el seremi de Seguridad junto con el general de Carabineros, tomamos la decisión como gobierno junto al Ministerio de Salud de solicitar la renuncia", añadió.

"La exautoridad en este momento se encuentra detenida, lo está manejando el Ministerio Público, en la denuncia son hechos de gravedad, y por eso nosotros como gobierno decidimos solicitar la renuncia inmediatamente", agregó.

"Es una investigación que está en manos del Ministerio Público, a nosotros no nos corresponde hacerla pública, sino que a ese organismo", cerró la delegada presidencial.

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