Declaran Alerta Roja en Arauco por riesgo de desborde del río Pichilo

Las autoridades reforzaron las medidas preventivas en la comuna de Arauco, en la Región del Biobío, luego de que el aumento del caudal del río Pichilo llevara a Senapred a declarar Alerta Roja durante la tarde de este domingo.

La decisión se adoptó tras el monitoreo realizado por la estación hidrométrica de la Dirección General de Aguas (DGA), la que detectó que el curso de agua alcanzó el umbral rojo, nivel que representa un alto riesgo de desborde.

De acuerdo con el análisis efectuado por Senapred Biobío, la crecida del río incrementa el peligro para las personas que viven o circulan en las cercanías del cauce, por lo que se resolvió intensificar las acciones de respuesta.

La Dirección General de Aguas informó que el caudal registrado podría provocar afectaciones tanto a sectores poblados como a infraestructura ubicada en las proximidades del río.

Frente a este escenario, Senapred explicó que podrían implementarse medidas extraordinarias en caso de que las condiciones empeoren, entre ellas evacuaciones preventivas, despliegue de maquinaria, personal especializado y recursos de emergencia.

La declaración de Alerta Roja fue adoptada por la Dirección Regional de Senapred Biobío en coordinación con la Delegación Presidencial Regional y se mantendrá vigente hasta que el riesgo disminuya.

Como parte de las acciones preventivas, el organismo también activó la mensajería SAE para advertir a la población sobre el riesgo asociado a la crecida del río Pichilo y reforzar las recomendaciones de autocuidado ante una eventual emergencia.

PURANOTICIA