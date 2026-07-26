Amplían detención de exseremi de Salud de Magallanes por presunto abuso sexual

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas amplió hasta el martes 28 de julio la detención del ahora exseremi de Salud de Magallanes, Eduardo Barrientos Andrade, quien fue detenido luego de ser denunciado por un delito de abuso sexual.

Según informó Radio Bío Bío y de acuerdo a los antecedentes, la fiscal Johanna Irribarra solicitó la ampliación de su captura, porque faltan diligencias para poder presentar ante el tribunal.

“Solicitamos la ampliación de la detención, ya que nos encontramos aun realizando diversas diligencias para establecer la dinámica en cómo se produjeron estos hechos, y algunos peritajes también que se encuentran pendientes”, detalló la persecutora.

Durante la audiencia de control de detención, el tribunal decretó reserva total sobre cualquier antecedente que permitiera identificar a la víctima.

Los únicos datos que trascendieron apuntan a que la exautoridad habría contratado los servicios de una escort, con quien mantuvo contacto desde el miércoles hasta la noche del viernes, jornada en que se desencadenó la agresión que derivó en su detención.

No obstante, la defensa del imputado, a cargo del abogado particular Juan Carlos Rebolledo, planteó una versión distinta: sostuvo que el conflicto se originó por un desacuerdo económico entre las partes, enmarcado en un encuentro de carácter consensuado.

“Él niega una situación delictual en este caso, él está muy preocupado, es que está siendo imputado en un hecho que no corresponde a un delito, es un hecho que se estaba realizando en forma consentida y el problema fue por un problema de dinero”, explicó el abogado al medio antes citado.

Mientras espera ser formalizado, la exautoridad se mantiene detenido en tránsito bajo custodia de Gendarmería en la cárcel de Punta Arenas.

PURANOTICIA