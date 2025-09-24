Prisión preventiva para banda de peruanos que robaba celulares en La Pampilla

El Juzgado de Garantía de Arica decretó la prisión preventiva de Marilyn Linares Centeno, Milagros Castillo Tuary, Andrés Jhonatan Vereau Reyes y Óscar Arturo Carpio Mendoza, todos peruanos, imputados por el delito de receptación de celulares en Arica y en la fiesta de La Pampilla en Coquimbo.

En la audiencia de formalización, el magistrado Juan Araya Contreras ordenó el ingreso de Linares Centeno y Castillo Tuary al Complejo Penitenciario Femenino y de Vereau Reyes y Carpio Mendoza al Complejo Penitenciario de Acha, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro de fuga, por lo que fijó una caución (fianza) de $2.000.000 por cada uno. Además, fijó en 60 días el plazo de investigación.

Carabineros detuvo a los imputados tras ser sorprendidos con teléfonos celulares sin que pudieron demostrar boletas o facturas que den cuenta del origen de estos aparatos. Al interior de las dos piezas que arrendaban en Arica, la policía encontró un total de 84 teléfonos celulares de distintas marcas, envueltos en papel de aluminio para evitar que fueran ubicados a través de la señal GPS.

El coronel Héctor Canales, prefecto de Coquimbo, explicó que "se trata de personas de entre 21 y 40 años, que ingresaron al país el pasado 17 de septiembre provenientes de Barcelona, ciudad donde mantenían antecedentes por receptación vinculados al mismo delito. Estamos hablando de una banda internacional que ingresó a Chile directamente a delinquir durante Fiestas Patrias".

Según los antecedentes de Carabineros, la banda fue desarticulada en La Herradura, mismo sector donde durante la madrugada, la policía uniformada detuvo a una pareja, también peruana, con 63 celulares y un computador robados. "Con ello, ya son 85 dispositivos los que hemos podido recuperar en las últimas 24 horas", agregó el coronel Canales.

Además, en el operativo encabezado por el OS9 se lograron localizar otros elementos conocidos para la modificación y manipulación de los teléfonos y sus tarjetas, un cargador con múltiples entradas de carga, múltiples cédulas de identidad, licencias de conducir y tarjetas bancarias, y pesos chilenos y dólares en efectivo.

