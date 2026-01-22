Primeras viviendas de emergencia para damnificados por incendios empezaron a instalarse en el sector de Lo Tato en Concepción

El Gobierno comenzó con la entrega de viviendas de emergencia en el sector de Lo Tato en la comuna de Concepción, región del Biobío, tras los incendios forestales que afectaron a la zona centro-sur del país.

La subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, realizó un llamado a “trabajar en conjunto, porque son las personas damnificadas las que están detrás de las respuestas que pueda dar el Estado. Tenemos que estar en terreno para conocer las realidades locales. Hay que dar respuestas rápidas, y hemos estado desplegados en eso”.

Asimismo, mencionó que han “estado entregando artículos de primera necesidad, como alimentación, ropa y la habilitación de albergues. También hemos otorgado ayudas transitorias como el Bono de Recuperación, a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Además, se están instalando las primeras viviendas de emergencia y se ha arrendado maquinaria para realizar labores de limpieza y rehabilitación de las zonas siniestradas”.

Sobre la entrega de viviendas de emergencia, la autoridad detalló que “se podrán seguir entregando más, en coordinación con los municipios. Para nosotros, lo más importante es que todas las personas cuenten con un techo transitorio en el menor tiempo posible, y esa es la instrucción que nos ha dado el Presidente a todos quienes estamos en terreno”.

Por su parte, el delegado presidencial regional del Biobío, Eduardo Pacheco, destacó que “estamos instalando las primeras cinco viviendas de emergencia en el sector de Lo Tato. Vamos a continuar en otras zonas rurales y esperamos replicar este proceso en Penco y Lirquén”.

“Durante el fin de semana tendremos un balance de las fichas FIBE, lo que permitirá avanzar en la entrega de los bonos de ayuda. Este catastro fue clave para concretar la instalación de estas viviendas de emergencia”, añadió.

