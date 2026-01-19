Primeras diligencias establecen que origen de incendios en Pinto, Quillón y San Nicolás serían por negligencia de origen eléctrico

La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, dio a conocer los primeros avances logrados en el marco de las diligencias iniciadas para esclarecer cómo se originaron los incendios forestales que dejan más de 6 mil hectáreas consumidas en la zona.

En ese sentido, se estableció preliminarmente que tres focos iniciados en las comunas de Pinto, Quillón y San Nicolás habrían sido negligencias de origen eléctrico, según lo establecen las primeras diligencias adoptadas por la PDI en el sitio del suceso.

La persecutora señaló que "se han podido determinar los puntos de inicio de los incendios de Pinto, Quillón y San Nicolás. Existe una alta probabilidad de determinar el origen, pero todavía hay pericias pendientes, que son pericias fundamentalmente mecánicas y químicas que se hacen en el lugar".

Luego la fiscal Nayalet Mansilla precisó que "el origen de los incendios de Pinto, Quillón y San Nicolás sería negligencia eléctrica. De todas maneras son causas que se están investigando. Hasta el momento no tenemos detenidos, porque esos incendios, al ser negligentes, requieren de un poco más de tiempo por las pericias".

El fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal, Rolando Canahuate, y el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez, son los dos persecutores a cargo de las diligencias, que lleva a cabo una fuerza de tarea de la Policía de Investigaciones, con ayuda de Carabineros.

Consultada por una posible intervención de terceras personas, indicó que "hasta el momento, en Ñuble no tenemos ninguna investigación que haya arrojado intencionalidad. Pero de haber negligencia, hay responsabilidad, ya sea de quienes no pusieron el cuidado respectivo con la norma y, por lo tanto, eventualmente podría haber responsabilidad de las personas jurídicas si es que hubiesen empresas involucradas".

Cabe hacer presente que, hasta el momento, se reporta una persona fallecida en la región de Ñuble, víctima que perdió la vida en su casa en Quillón y que, aparentemente, mantenia una condición física y mental, lo que le impidió abandonar el lugar. Además, hay una persona con lesiones de gravedad en San Nicolás y 14 lesionados leves.

