Presidentes de RN y UDI descartan "presiones indebidas" tras nombramiento de Hoffmann como candidata a la Gobernación de Valparaíso

Importantes consecuencias ha tenido la decisión adoptada por las cúpulas de la UDI, RN y Evópoli en torno a designar a María José Hoffmann como la carta de Chile Vamos para competir por la Gobernación Regional de Valparaíso en las elecciones de octubre.

Y es que –por un lado– el principal afectado, el ex diputado RN Luis Pardo, manifestó su molestia por la definición de la coalición, calificándola incluso como un "chantaje"; por otro, el vicepresidente de RN, el ex constituyente Ruggero Cozzi, renunció al cargo esgrimiendo "diferencias insalvables de criterio politico" a raíz de lo ocurrido.

Pero la escalada de críticas no sólo se quedó ahí, sino que también el senador y ex presidente de RN, Francisco Chahuán, se refirió a lo ocurrido diciendo que "acá había que hacer un esfuerzo mayor por aglutinar a todo el sector y creo que no se hizo todo lo que se podía hacer. Creo que se ha desperdiciado una oportunidad, ya que el proceso no fue del todo meditado, independiente de los nombres".

Como una forma de intentar aquietar las turbulentas aguas en Chile Vamos, principalmente desde sectores de Renovación Nacional, los presidentes de las respectivas tiendas políticas salieron a poner paños fríos ante la decisión tomada.

El senador Rodrigo Galilea, presidente de RN, comentó que "lo importante no es mirar una Alcaldía o Gobernación en particular. Las dirigencias de los partidos tienen la obligación de mirar el proyecto colectivo, que tenga sentido social".

"Todo eso es lo que intentamos mirar a la hora de definir a los que nos parecen los mejores candidatos", señaló en el marco de las negociaciones que aún lleva a cabo Chile Vamos para cerrar su nómina de candidatos a alcaldes y gobernadores.

Otro de los hechos que abordó el timonel de RN fue este intento de rebelión interna que se suscitó en su partido tras la confirmación de que sería «Pepa» Hoffmann la representante del bloque para competir en la V Región, asegurando que la decisión adoptada por el conglomerado de oposición no pasó por "presiones indebidas".

En este mismo tono, el senador Javier Macaya, presidente de la UDI, también descartó que detrás del apoyo a la secretaria general de su partido hubiera presiones.

"Lo que hubo fue un sentido de realidad. No podíamos llevar más de un candidato. Había dos candidatos con legítimas opciones", comenzó señalando.

También explicó que "objetivamente, buscamos una medición. Se hicieron más de siete encuestas, donde estaba mejor evaluada María José Hoffmann".

"Así como en la Región de Valparaíso RN tuvo que ceder, en muchos otros lugares nosotros vamos a tener que ceder. Es parte de la negociación", sentenció.

Con esta verdadera aspirina inyectada por los presidentes nacionales de la UDI y RN, ambos esperan calmar los ánimos de la coalición, principalmente de figuras de Renovación Nacional que aún lamentan que se haya bajado a Luis Pardo, considerando que llevaba meses en las calles haciendo campaña. En lo inmediato, seguirán concentrados en llegar a consensos para elaborar el listado de candidatos que presentarán para la elección de alcaldes y gobernadores, los que, a su vez, presentarán al resto de los partidos de oposición, como Republicanos, el Partido de la Gente, Amarillos, Demócratas y Social Cristiano, para –en la medida de lo posible– llegar con candidaturas únicas a enfrentar al oficialismo el 27 de octubre próximo.

