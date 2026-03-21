Presidente Kast viaja a Puerto Varas y rinde homenaje a carabinero fallecido: "Es necesario estar cuando despedimos a un mártir"

En medio de un ambiente de profundo pesar, el Presidente José Antonio Kast llegó este sábado 21 de marzo al sur del país para participar en las ceremonias fúnebres del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, cuya muerte ha marcado la agenda de seguridad en los últimos días.

El Mandatario arribó a Puerto Varas tras encabezar previamente la conmemoración del aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, desde donde viajó acompañado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

Antes de trasladarse, el jefe de Estado enfatizó el significado de su presencia en la despedida del funcionario, señalando que “cada vez que atentan contra la vida de un carabinero, atentan contra la vida de Chile. Es necesario estar presente cuando despedimos a un mártir”.

El sargento Figueroa falleció luego de permanecer ocho días en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza durante un ataque ocurrido el pasado 11 de marzo, convirtiéndose en el mártir número 1.255 de la institución.

En el lugar, la ministra Steinert también entregó un mensaje, destacando que “estamos acá frente al arrebato de la vida de un hombre valiente que dio su vida por Chile”, junto con asegurar que “vamos a redoblar los esfuerzos para que esta investigación esclarezca”.

La secretaria de Estado subrayó además la necesidad de acompañar a la familia y reforzar el trabajo policial, indicando que “queremos transmitir el mensaje de fuerza hacia Carabineros para que sigan trabajando no obstante este dolor”, agregando que se buscará “exigir las penas más duras que se apliquen a este responsable del delito”.

En esa línea, insistió en que “el llamado que yo hago es que nosotros con Carabineros y Policía de Investigaciones tenemos que realizar todas las diligencias necesarias para llegar a determinar al responsable de este delito que es ilícito y llevarlos ante la justicia y exigir la aplicación de las penas máximas”.

El fallecimiento del uniformado motivó la declaración de tres días de duelo nacional por parte del Ejecutivo, mientras continúan las diligencias investigativas encabezadas por el Ministerio Público en coordinación con las policías.

Cabe hacer presente que las ceremonias se desarrollan entre Puerto Varas y Puerto Montt, contemplando una misa, honores institucionales y el posterior traslado del féretro al cementerio Parque La Esperanza, donde será sepultado.

PURANOTICIA