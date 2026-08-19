Presidente Kast viaja a Antofagasta y Tocopilla para monitorear la emergencia climática

El Presidente José Antonio Kast viajará este miércoles a la región de Antofagasta para monitorear en terreno las medidas adoptadas por la emergencia climática, evaluar personalmente los daños y anunciar otras acciones de ayuda y reparación.

Durante la jornada del martes, las intensas lluvias provocadas por una baja segregada causaron la activación de quebradas y aluviones en Iquique, Antofagasta y Tocopilla.

En esta última fueron especialmente graves las consecuencias de las precipitaciones y aluviones, por lo cual el Gobierno decretó zona de catástrofe.

Senapred advirtió que el evento climático no ha terminado y mantuvo la alerta roja para las comunas de Antofagasta, Taltal, Mejillones y Tocopilla por evento meteorológico.

Además, se mantiene la alerta temprana preventiva para las comunas de Camiña, Colchane, Pica y Pozo Almonte, en la región de Tarapacá, y la alerta amarilla en la región de Arica y Parinacota.

En un balance entregado en Senapred, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, dijo que la situación en la provincia de Tocopilla "ha alcanzado una especial gravedad".

Por lo mismo confirmó que este miércoles el Mandatario se dirigirá a la región de Antofagasta para "reunirse con las autoridades locales, evaluar en terreno los daños, las afectaciones y tomar las decisiones que correspondan para iniciar el proceso de recuperación".

A las 8:30 horas aproximadamente, está fijada una reunión de coordinación con autoridades locales Delegación Regional de Antofagasta, mientras que alrededor de las 10:30 horas se espera que llegue a Tocopilla para inspeccionar en terreno efectos del sistema frontal.

Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo se registran 64 personas damnificadas, 521 albergados, tres lesionados, 30 viviendas con daño mayor, 23 con daño menor y 63 en evaluación.

Finalmente, el Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta por la emergencia climática.

Desde el Mineduc detallaron que "en las tres regiones, la suspensión de clases se aplicará en establecimientos públicos y privados, en los niveles de educación parvularia, básica y media".

PURANOTICIA