Presidente Kast revela cómo se gestionará la ayuda para damnificados en Tocopilla: "Uno tiene que priorizar a los más vulnerables primero"

El Presidente José Antonio Kast llegó hasta Tocopilla, región de Antofagasta, para conocer en terreno la afectación por el sistema frontal y los aluviones que han ocurrido en la zona.

El Mandatario fue recibido en el municipio por la alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, y saludó a funcionarios y funcionarias municipales que se han mantenido desplegados durante la contingencia.

Posteriormente, el jefe de Estado sostuvo una reunión de coordinación para revisar las principales afectaciones registradas y las necesidades más urgentes de la comuna.

Tras el encuentro, recorrió junto a autoridades locales los sectores más afectados de Tocopilla y conversó directamente con vecinos que sufrieron daños en sus viviendas y pérdida de enseres.

El Presidente Kast señaló que el Ministerio de Desarrollo Social está recopilando los antecedentes para determinar los distintos grados de afectación de las viviendas, diferenciando entre aquellas completamente destruidas, las que presentan anegamientos y las familias que han perdido sus enseres.

“Como los recursos siempre son limitados, uno tiene que priorizar a las personas más vulnerables primero”, afirmó el Mandatario, explicando que este proceso se realiza mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

Asimismo, indicó que el subsecretario del Interior está coordinando con los distintos ministerios las acciones necesarias para enfrentar la emergencia y canalizar la ayuda hacia las comunidades afectadas.

(Imagen: Presidencia)

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