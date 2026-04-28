Presidente Kast en la entrega de 120 casas en Rancagua llama a "volver a la tradición de que uno puede alcanzar la vivienda propia"

El Presidente José Antonio Kast encabezó la entrega de 120 viviendas de los proyectos "El Sol II y III" en la comuna de Rancagua, región de O'Higgins.

Durante la actividad, el Jefe de Estado reflexionó sobre las dificultades actuales del sector inmobiliario y enfatizó la importancia del esfuerzo conjunto. "Nosotros tenemos que volver a la tradición de que uno puede alcanzar la vivienda propia, que hoy día se ha alejado, porque las viviendas son más caras, los terrenos son más caros, los materiales se han puesto más caros, pero tenemos que volver a la tradición en Chile donde uno se esfuerza, trabaja, recibe el apoyo del Estado cuando corresponde y tiene su vivienda propia", expresó la máxima autoridad del país.

Estas nuevas propiedades se enmarcan dentro de los lineamientos del Plan de Emergencia Habitacional. A nivel local, dicha estrategia gubernamental exhibe cifras concretas: en la Región de O'Higgins ya se contabilizan 4.386 viviendas entregadas entre marzo de 2025 y febrero de 2026. A este balance se suman otras 7.553 en ejecución y 2.489 por iniciar sus obras.

Un hito arquitectónico marca a este complejo, al erigirse como el primer proyecto de vivienda social industrializada en altura de toda la región, estructurado en edificios que alcanzan hasta los 5 pisos. En cuanto a sus características técnicas, cada departamento dispone de 58 m², espacio que alberga 3 dormitorios, baño, cocina, living-comedor, logia y terraza. Además, el diseño contempla una aislación térmica avanzada mediante sistemas EIFS y ventanas de termopanel, elementos que benefician directamente a los propietarios al mejorar el confort y fomentar el ahorro energético.

Optar por la construcción industrializada trae consigo múltiples ventajas operativas, destacando la capacidad de reducir los tiempos de construcción hasta en un 40% si se compara con las metodologías tradicionales. Este sistema también es clave para disminuir errores de obra y optimizar el uso de materiales. Asimismo, la implementación de una estructura de hormigón armado industrializado garantiza una mayor precisión constructiva, un mejor comportamiento estructural y una durabilidad superior a largo plazo.

Finalmente, se destacó que este innovador modelo habitacional es perfectamente replicable en otras zonas del país. De este modo, O'Higgins se consolida como un territorio pionero en la adopción de esta eficiente modalidad constructiva a nivel nacional.

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