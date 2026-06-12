Decretan prisión preventiva para boliviano acusado de secuestro y agresiones en Alto Hospicio: habría utilizado un taladro para torturar

Un hombre de 28 años de nacionalidad boliviana fue detenido por Carabineros del OS9 Tarapacá por su presunta participación en los delitos de secuestro y lesiones calificadas, ocurridos en un inmueble del sector llamado El Boro, en la comuna de Alto Hospicio.

La captura se produjo después de recibir la denuncia de la víctima, quien huyó de un auto en el que era trasladado y fue a un centro médico para recibir atención.

Según su declaración, fue retenido contra su voluntad por un boliviano que lo acusaba de haberle sustraído dinero en efectivo desde su domicilio, razón por la cual fue amarrado y agredido con objetos contundentes y también con un taladro inalámbrico.

Luego fue subido al maletero de un vehículo, desde donde debido a un descuido del captor, logró escapar para ir al centro de salud.

La denuncia respectiva hizo que la Fiscalía dispusiera que Carabineros del OS9 Tarapacá realizara diligencias investigativas, como levantamientos y análisis de cámaras de vigilancia, junto con trabajo en el sitio del suceso que permitieron identificar al presunto autor.

El individuo fue interceptado cuando circulaba en un vehículo por la ruta A- 16 para salir de la comuna, y se verificó que en el maletero del auto había rastros de sangre, lo que llevó a solicitar la orden de detención en contra del imputado.

También fue allanado su domicilio, donde se incautaron diversos elementos vinculados al delito, como vestimentas, un taladro que habría sido utilizado para causar las lesiones y $7.500.000 en efectivo, evidencias que fueron levantadas y periciadas por Carabineros de Labocar.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención por el delito de secuestro y lesiones calificadas, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva.

Cabe señalar que fue fijado un plazo de investigación de noventa días.

(Imagen: Carabineros)

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