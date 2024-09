Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura valoró el operativo contra la WAM en Arauco

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, comentó el despliegue realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en Cañete y Tirúa, Provincia de Arauco, con el fin de desarticular al grupo Weichán Auka Mapu (WAM), el cual dejó siete detenidos, un fallecido y un detective herido.

En entrevista con radio Agricultura, el exministro de Agricultura dijo que “en Chile hay dos grandes temas, uno es recuperar el orden público y la seguridad, el otro es poner en marcha la economía, recuperar la inversión. Para que haya inversión es fundamental que haya orden público, seguridad, que haya certezas”.

“Yo me alegro de que existan estos operativos, espero que funcione la inteligencia, porque la que más sufre es la gente honrada y trabajadora. Los que más sufren son la gente más pobre, los que tienen menos equipos de seguridad”, reveló.

“Después de haberse implementado este plan de Calles Seguras, todas estas bandas de crimen organizado se han desplazado, ya hace mucho tiempo, a la Macrozona Sur, pero también a comunas rurales. Estos operativos son muy importantes”, destacó.

“El Gobierno va a contar con toda la colaboración de la SNA, porque la verdad es que ya vivir en el campo está muy peligroso. Hemos dado pasos, la Ley de Usurpaciones fue muy efectiva, porque han disminuido. Hemos dado pasos también como la Ley de Robo de Madera y por Dios que han disminuido los robos de madera”, resaltó.

“Pero también hay terrorismo, hay bandas de crimen organizado. Son células muy pequeñas, muy bien organizadas, con armas de alto calibre y que hacen mucho daño”, agregó Walker.

El grupo Weichán Auka Mapu se ha adjudicado en el pasado la autoría de diversos atentados incendiarios contra maquinaria agrícola en la región y es por esto que el presidente de la SNA destacó los operativos realizados por la PDI en la Macrozona Sur.

“Este es un tema bastante recurrente, lo hemos estado conversando con la autoridad. Es muy importante hacer la denuncia de los hechos delictuales. Porque si no hay denuncia, no hay estadística, y sin esto no hay como abordar los temas de orden público y de seguridad”, explicó.

“Por eso, como SNA, la semana pasada hicimos un llamado a todos los sectores rurales a incentivar al agricultor a denunciar este tipo de hechos. Tenemos un tema de estadística, en el mundo rural se dejan de hacer las denuncias porque hay mucha impunidad. También hay un tema de legislación, los sectores habitados tienen un tipo de legislación y los deshabitados tienen otro”, señaló.

“Los fiscales dicen ‘si nos dan más herramientas, yo puedo hacer mejor mi trabajo’. Entonces esto yo se lo llevé al Presidente de la República en una reunión que tuve, él fue muy receptivo y eso se agradece. Nosotros hemos dicho que el primer lomo de toro que tenemos para recuperar la competitividad de la agricultura, es el orden público y la seguridad”, finalizó Antonio Walker.

