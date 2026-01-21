Presidente Boric visita zonas afectadas por incendios y advierte que las personas que agredan a Bomberos serán "identificadas y castigadas"

El Presidente Gabriel Boric viajó hasta la región del Biobío para reunirse con autoridades nacionales y regionales, además de visitar comunas afectadas por los incendios forestales.

En su llegada al aeropuerto Carriel Sur, el Jefe de Estado sostuvo una reunión de coordinación de emergencia con la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el Jefe de la Defensa Nacional del Biobío, Contraalmirante Edgardo Acevedo; el delegado presidencial regional del Biobío, Eduardo Pachecho; el General de Carabineros, Renzo Miccono; la Prefecta Regional de la PDI, Claudia Chamorro; el director regional de CONAF Biobío, Esteban Krause; y la seremi de Salud, Javiera Ceballos.

Tras la reunión, el Mandatario que visitará las comunas de Florida, Penco y Tomé, valoró la gestión de Bomberos en el marco de los siniestros que afectan a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.

“Cualquier agresión a Bomberos es absolutamente inaceptable, merece el repudio de la sociedad entera. Lo dije ayer en la región de La Araucanía, que las personas que agredan a Bomberos van a ser identificadas y van a ser castigadas con todo el peso de la ley“, señaló.

Respecto a una agresión a voluntarios mientras combatían un incendio en el sector Puente 3, a la altura de Las Pataguas en Concepción, el Presidente sostuvo que “no fue una agresión directa a Bomberos, pero de todas maneras, Bomberos son nuestros hérores, Bomberos son voluntarios que se están sacrificando al máximo“.

Finalmente, manifestó que “entonces, muchas veces, los vecinos no tienen por qué entender las decisiones que toma Bomberos, pero las decisiones que toma Bomberos tienen una lógica. Entonces yo les pido que respeten, que respeten las decisiones que toman las instituciones“.

PURANOTICIA