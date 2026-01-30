Presidente Boric se reunió con miembros del Consejo de Pueblos Atacameños para abordar la Estrategia Nacional del Litio

Continuando con su gira por las regiones de Atacama y Antofagasta, el Presidente Gabriel Boric Font, encabezó una reunión con representantes de las comunidades del Consejo de Pueblos Atacameños en San Pedro de Atacama.

Este encuentro se da en el marco de la ejecución de la Estrategia Nacional del Litio, que por mandato del Mandatario, conlleva un diálogo permanente entre el Estado, sociedad civil, empresas y comunidades indígenas.

Gracias a este proceso, se ha podido responder a demandas históricas del pueblo lickanantay, además de avanzar en materias como salud, infraestructura, energía y agua, restitución de tierras y el manejo integral de los recursos hídricos en la cuenca del Salar de Atacama.

Tras la reunión, el Jefe de Estado aseguró que “este ha sido un diálogo constructivo en el cual hemos venido a rendir cuenta al territorio, porque esa es parte de la esencia de nuestro Gobierno”, agregando que “cualquier proyecto de desarrollo tiene que hacerse con las comunidades, no a costa de ellas. Eso tiene que ser más allá de las formalidades, de los protocolos. Tiene que ser como conversábamos, con políticas incidentes que cambian el rumbo de lo que uno tiene planeado”.

El jefe de Estado destacó diferentes compromisos de Gobierno cumplidos. Uno de ellos es el inicio del Plan de Tierras Lickanantay que establece un proceso de restitución de tierras fiscales a las comunidades atacameñas mediante un modelo de diálogo intercultural.

“A diciembre del 2025 hemos avanzado en expedientes de las hectáreas de superficie a transferir y Bienes Nacionales ha informado que se espera que en marzo del 2026 contemos con los decretos autorizados de los expedientes priorizados”, afirmó el Presidente Boric.

También dio cuenta de obras ejecutadas en relación a los sistemas de agua potable rural, como la conservación de matrices de Socaire, la conservación de la planta de tratamiento de agua servida de San Pedro de Atacama o la normalización de la planta de agua potable en Toconao.

“Hablamos del litio como una de las grandes riquezas de Chile, pero esto tiene que tener una visión territorial también. No puede ser que mientras hablamos de esta riqueza en todo el mundo, las comunidades que habitan donde está el litio no tengan agua, no tengan luz las 24 horas del día”, profundizó el Presidente.

Y afirmó: “La política en un territorio tan amplio, tan vasto como Chile, no puede planificarse desde Santiago. Tiene que hacerse con la gente que habita en los lugares. Por eso la Estrategia Nacional del Litio tiene como uno de los pilares de este diálogo”.

Por su parte, la ministra de Minería, Aurora Williams, enfatizó que “este encuentro obedece a una invitación que se hizo al Presidente de la República en diciembre del año 2024 y, además, a nuestro pleno compromiso de que la Estrategia Nacional del Litio debía ser con los territorios. El aprendizaje que hemos tenido de este vínculo, tanto las comunidades como el Estado, nos ha permitido abordar también otras comunidades como los pueblos Colla, Quechua o Aymara. De esta manera es como efectivamente se construye la minería de hoy. Es una minería que requiere de equilibrio, requiere de la participación territorial”.

