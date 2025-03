Presidente Boric por incendios forestales en Biobío y La Araucanía: "He instruido que todo el Gobierno esté desplegado"

El Presidente Gabriel Boric abordó los incendios forestales en las regiones del Biobío y La Araucanía, asegurando a la población afectada que "no los vamos a dejar".

En la ceremonia inaugural del Foro Internacional de Inversiones en Punta Arenas, el Mandatario expresó que "quiero que sepan que he instruido que todo el Gobierno esté desplegado en el marco de estos incendios, y que estamos con los afectados y sus familias".

Añadió que “los equipos de combate al fuego estuvieron desplegados todo el tiempo para poder sofocar las llamas, especialmente en las zonas más críticas que se dieron, en particular en la comuna de Traiguén. Y hoy están concentradas en las tareas de control del fuego para poder superar esta emergencia lo más rápido posible”.

También dijo que "hemos tenido una temporada con muchos incendios, pero que hemos logrado, en su gran mayoría, controlar a tiempo. Esto es producto del fortalecimiento que hemos hecho, tanto de Conaf como de Senapred, y también la colaboración entre el sector público y el privado, y el apoyo de las comunidades".

Finalmente, enfatizó que “es muy importante prevenir los incendios. Los incendios se pueden prevenir, son, en su grandísima mayoría, por responsabilidad humana. Por eso quiero insistir: en momento de ola de calor, no realizar quemas, ser muy cuidadosos, no realizar fogatas en sitios no autorizados y en el fondo seguir las instrucciones de las autoridades".

PURANOTICIA