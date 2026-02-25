Presidente Boric pone la primera piedra del nuevo Hospital de Licantén tras inundaciones de 2023

El Presidente Gabriel Boric encabezó este miércoles la ceremonia de primera piedra del nuevo Hospital de Licantén, Región del Maule.

En 2023, la comuna fue una de las más afectadas por las lluvias e inundaciones de junio de 2023. La crecida del río Mataquito provocó que el 50% del centro urbano quedara sumergido y el hospital quedó inhabilitado.

En una visita a Licantén durante la emergencia, el mandatario nunció la reconstrucción del hospital en una nueva ubicación, fuera de la zona de riesgo de inundaciones.

Es así como este miércoles, se realizó la ceremonia de primera piedra del recinto que tendrá 4.950 metros cuadrados, infraestructura con altos estándares constructivos, aislación térmica, iluminación eficiente y climatización.

Con una inversión cercana a los 34 mil millones de pesos, el nuevo dispositivo de salud tendrá dos niveles y un subterráneo. Incluirá un centro de consultas médicas para atención ambulatoria, un pabellón de cirugía menor, salas de rayos X, box de urgencia, sillones de atención dental y 12 camas.

Además, para reemplazar vehículos con desgaste por años de uso, el Ministerio de Salud ha asignado dos ambulancias al Servicio de Salud de Maule: una ambulancia 4x4 para la base SAMU del Hospital de Licantén y una ambulancia 4x2 para la base SAMU de Talca.

PURANOTICIA