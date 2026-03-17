Incautan 1.344 kilos de marihuana y 4 kilos de clorhidrato de cocaína en dos procedimientos en la región de Antofagasta

Carabineros logró incautar 1.344 kilos de marihuana y 4 kilos de clorhidrato de cocaína en dos procedimientos a las afueras de Calama y en el sector de Baquedano, en la región de Antofagasta.

El primero de los procedimientos se llevó a cabo la tarde del domingo, cuando funcionarios policiales fiscalizaron un furgón que se desplazada por la ruta 5, percatándose que en su interior eran transportados 34 sacos contenedores de marihuana, con un peso total de 1.173 kilos, además de 4 kilos de clorhidrato de cocaína.

Posteriormente y tras diligencias de la unidad Sacfi de la Fiscalía Regional en conjunto con la Sección OS7 de Carabineros, se logró la detención en la región Metropolitana de otros dos sujetos vinculados al traslado.

El segundo procedimiento se produjo la noche de este lunes en la salida sur de Calama, donde carabineros que realizaba controles vehiculares intentaron fiscalizar un furgón, el cual se dio a la fuga, iniciándose un seguimiento controlado que concluye cuando el móvil impactó las barreras de contención de la ruta.

En el lugar se detuvieron a dos chilenos y se incautaron 171 kilos de marihuana.

El fiscal Juan Castro Bekios señaló que "el narcotráfico no es solo un delito, es una amenaza directa a la seguridad nacional, por ello, hemos creado un foco investigativo especial sobre rutas y tráfico fronterizo, el cual, en el caso de OS7 Antofagasta, ya se encuentra activo. A través de este foco, no buscamos solo la droga en tránsito, buscamos el rastro digital, financiero y logístico que las organizaciones".

Por su parte, el general Cristian Montre Soto, jefe de la Zona Antofagasta de Carabineros, dijo que las últimas incautaciones son el resultado de una estrategia operativa ya consolidada, que considera, como uno de sus ejes principales, el control permanente de ciertas rutas.

PURANOTICIA