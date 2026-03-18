Fiscalía solicita arresto domiciliario, arraigo nacional y firma quincenal para imputados en el marco del caso Bruma

En el marco de la formalización de los tripulantes de la embarcación Cobra, por la colisión y naufragio de la lancha Bruma, hecho que dejó a siete pescadores fallecidos, la Fiscalía formalizó por homicidio culposo y no pidió la prisión preventiva de los imputados.

En el Juzgado de Garantía de Coronel, el fiscal a cargo de la investigación, Hugo Cuevas, solicitó las cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma quincenal para los tres imputados que iban a bordo del Cobra.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, entregó los detalles que, según el Ministerio Público, permiten imputar el cuasidelito o delito imprudente con el resultado de homicidios múltiples.

“El día 30 de marzo del año 2025, aproximadamente a las 03:08 horas, al noreste de la Isla Santa María en la comuna de Coronel, la nave pesquera Cobra, pesquero de altamar de 64.7 metros de eslora, 12 metros de manga, de 3.600 HP y 1.315 toneladas de registro grueso y 458 de registro neto, colisionó o abordó con su proa a la lancha a motor Bruma, de 14.7 metros de eslora, 4.3 metros de manga, 320 HP y 23.3 toneladas”, detalló.

Y agregó que el Cobra “lo hizo en su banda de babor, realizando un impacto de alta energía que dañó y fragmentó la estructura de la lancha, provocando su desarticulamiento, causando su hundimiento, la desaparición y la muerte de los tripulantes a bordo”.

A bordo del Bruma se encontraban las víctimas José Luis Medel Sepúlveda, Jonathan Daniel Torres Saldaña, José Luis Medel González, Juan Jorge Muñoz Valladares, José Fernando Carrasco González, Julio Eduardo Gallardo Díaz y Carlos Hugo Escárate Ramírez.

En tanto, al momento de la colisión, según la fiscal, el Cobra se encontraba navegando al mando del capitán de la nave, el imputado Roberto Mansilla Gallardo, quien tenía la calidad de patrón de pesca de altamar de segunda clase.

Además, participaban en ese momento en labores de navegación el imputado Luis Macaya Andrade, en el puesto de oficial de guardia de navegación (piloto), y ejerciendo labores de vigía, el tripulante general de máquinas e imputado Jaime Sandoval Lepe.

También iba el tripulante general de cubierta de naves especiales de pesca, Juan Sanhueza Enríquez, quien se suicidó.

En este sentido y sobre la colisión, Cartagena profirió que se produjo “a consecuencia del actuar negligente y de la infracción de la normativa y reglamentación marítima vigente por parte de los imputados Mancilla, Macaya y Sandoval”.

“De acuerdo con sus responsabilidades y funciones a bordo de la embarcación Cobra, debían velar por una navegación segura y, especialmente, porque no se produjesen abordajes o colisiones; más aún cuando la nave Cobra acababa de efectuar un cambio de rumbo, la navegación se realizaba en un horario nocturno y en una zona de alto tránsito de naves”, añadió.

“De esta forma, los tres imputados ya mencionados, no obstante que contaron con todos los medios disponibles para mantener una navegación segura y evaluar plenamente el riesgo de abordaje con la lancha motor Bruma, desatendieron sus funciones, omitiendo negligentemente adoptar las precauciones que la legislación marítima les demandaba”, finalizó Cartagena.

PURANOTICIA