Presidente Boric inicia gira por la región de Aysén para encabezar actividades con énfasis en conectividad, salud y seguridad

El Presidente Gabriel Boric aterrizó en el Aeropuerto Balmaceda en Coyhaique, para dar inicio a una gira por la región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo que se extenderá hasta este jueves 5 de enero.

En compañía de autoridades nacionales y regionales, el Mandatario visitará las comunas de Cochrane, Chile Chico, Cisnes y Río Ibáñez, para encabezar una serie de actividades con énfasis en conectividad, salud y seguridad.

Este martes, el jefe de Estado inaugurará la primera etapa de la conexión vial entre Río Tranquilo, Lago Brown y la frontera con Argentina desde Cochrane, donde también encabezará la ceremonia de primera piedra de las obras de mejoramiento de la ruta 7 Sur en el tramo Confluencia-Puente Chacabuco.

Tras su llegada a la región, el Presidente destacó la importancia de que “lo que uno dice se transforme en acto. Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar hasta el último día y acá en particular en las zonas extremas hay muchas tareas que son de Estado, que requieren continuidad”.

