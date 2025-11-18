Presidente Boric destacó labores de búsqueda y envió condolencias a familias de los cinco fallecidos en Torres del Paine

El presidente Gabriel Boric envió condolencias a las familias de los cinco turistas fallecidos en la tragedia de Torres del Paine, en la región de Magallanes.

“A propósito del lamentable accidente de turistas extranjeros en el Parque Nacional Torres del Paine, quisiera reconocer a los equipos de Carabineros, el Ejército, Socorro Andino y Conaf, quienes han trabajado arduamente y desde el primer momento en las labores de búsqueda, rescate y ahora evacuación de las personas extraviadas en el sector, en medio de una intensa nevada y vientos de hasta 190 kilómetros por hora”, escribió el Mandatario en su cuenta de X.

“A las familias, amigos y seres queridos de las cinco personas de nacionalidades mexicana, alemana y británica, lamentablemente fallecidas en la tragedia ocurrida en Torres del Paine, envío mis más sentidas condolencias”, complementó.

Finalmente, el jefe de Estado agregó en su publicación: “Sepan que cuentan con toda la colaboración de las autoridades e instituciones chilenas en estos difíciles momentos”.

Cabe señalar que este lunes se activó un operativo de emergencia en el sector de Los Perros, un área conocida por su difícil acceso. En ese lugar, los turistas se encontraban realizando el desafiante circuito de trekking cuando se vieron sorprendidos por las condiciones climáticas.

