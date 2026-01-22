Presidente Boric arremete contra Diputada que cuestionó el trabajo en zona de incendios: "Aprovecha la tragedia para criticar"

El Presidente Gabriel Boric respondió la mañana de este jueves a las críticas de la diputada electa del Partido Republicano, Paz Charpentier, quien cuestionó la gestión del Gobierno frente a la emergencia en el Biobío.

A través de un video publicado en X, la representante del distrito 20 afirmó que “es falso lo que ha dicho el Presidente Boric” y sostuvo que “la emergencia en la región del Biobío no ha sido enfrentada de manera oportuna ni eficiente. La catástrofe exige más velocidad y foco en las familias”.

El Mandatario replicó el registro en la misma red social, defendiendo el despliegue de las instituciones: “Mientras funcionarios de CONAF y bomberos combaten el fuego, municipios están con su gente, MOP retira escombros, desarrollo social aplica fichas para entregar apoyos económicos, Senapred instala casas de emergencia, salud pone vacunas y asiste psicológicamente, SML identifica cuerpos, Fuerzas Armadas y Carabineros aseguran el orden público, ministros, subsecretarios, gobernadores, alcaldes, concejales, delegados y seremis trabajan 24/7, y la solidaridad se despliega por todo Chile, una diputada aprovecha la tragedia para criticar vestida de campaña promocionándose a ella misma”.

En paralelo, Boric ha recorrido las regiones afectadas por los incendios -Biobío, Ñuble y La Araucanía- reuniéndose con autoridades locales y nacionales, y entregando balances sobre la emergencia.

