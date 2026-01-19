Presidente Boric advierte que condiciones climáticas "no serán buenas" en Ñuble y Biobío y que podrían reactivarse focos de incendio

El Presidente Gabriel Boric continúa evaluando los incendios forestales que azotan a las regiones de Ñuble y Biobío desde este fin de semana, haciendo también un balance de lo que fue la noche y una proyección respecto a lo que se vendrá este lunes.

En su cuenta en X, el Mandatario sostuvo que "la noche en la zona de los incendios fue mejor que lo proyectado", sin embargo, sostuvo que "las condiciones climáticas durante el día no serán buenas, por lo que es posible que se reactiven focos".

Asimismo, aseguró que "estamos en trabajando con los alcaldes y gobernadores en terreno con todas las instituciones del Estado desplegadas".

Cabe recordar que este domingo el Jefe de Estado anunció que las coordinaciones también incluirán a futuras autoridades del Gobierno de José Antonio Kast.

"Esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto, por lo tanto aquí Gobierno saliente y Gobierno entrante tenemos que ser uno, en el marco de esta catástrofe para responderles a los chilenos que nos necesitan", sostuvo la primera autoridad nacional.

De igual forma, el Gobernante aseguró que "el Presidente José Antonio Kast nos ha manifestado toda su voluntad para trabajar en esa misma línea. No me cabe ninguna duda que todos vamos a estar en la misma lógica".

