Presencia de drones obligó a suspender por más de una hora el combate aéreo de incendio forestal en Quillón

Una interrupción inesperada marcó el combate del incendio forestal que afecta a la comuna de Quillón, luego de que la presencia de drones en la zona obligara a suspender por más de una hora las operaciones aéreas desplegadas para enfrentar la emergencia.

El hecho se registró mientras aeronaves realizaban labores de lanzamiento de agua sobre el siniestro que se registra en el sector de Queime, cuando fueron detectados drones sobrevolando el área y captando imágenes desde el aire.

Esta práctica está estrictamente prohibida debido al alto riesgo que implica para la seguridad de los helicópteros y aviones que participan en el combate del fuego.

Ante el peligro de una eventual colisión con las aspas o motores de las aeronaves, la central de comunicaciones y coordinación del trabajo aéreo instruyó el retiro inmediato de los equipos, suspendiendo las operaciones por más de una hora mientras se despejaba el espacio aéreo y se intentaba identificar a la persona responsable del vuelo de los drones.

La paralización de las maniobras aéreas se extendió hasta pasadas las 20:30 horas, momento en que las condiciones permitieron retomar el combate desde el aire del incendio que continúa afectando a la zona.

