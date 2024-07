Porteños furiosos por fiestas en centro que administra candidata a Alcaldesa: Marcela Figueroa afirma que ruidos terminaron

Inmediatas repercusiones trajo consigo la nota de Puranoticia.cl en la que se daba cuenta de la inscripción de la candidatura a la Alcaldía de Valparaíso de Marcela Figueroa Küpfer, como carta independiente, en cupo de Amarillos en su pacto con Demócratas.

Y es que vecinos de Valparaíso, principalmente del cerro San Roque y alrededores, expresaron su molestia por esta decisión, basados en las constantes quejas, denuncias y hasta acciones judiciales que han emprendido contra el Parque Don Elías, recinto recreativo-deportivo que justamente administra la psicóloga de 59 años de edad.

"Encontrarme con su nota de que se está postulando como Alcaldesa, lo encuentro un descaro terrible, porque ella sabe la cantidad de problemas que hemos tenido y que han sido muchísimos. Ella no es la persona que se muestra, que quiere tanto a Valparaíso. Me dio terror ver que se va a postular, porque tenemos los antecedentes, los papeles y las denuncias", señaló Carolina Arce, madre de un niño TEA y vecina del condominio Las Encinas, ubicado a un costado del Parque Don Elías.

DENUNCIAS

Pero, ¿en qué consisten estos problemas que denuncia? Según relató a Puranoticia.cl, fue durante la pandemia cuando comenzaron las fiestas al interior de este recinto propiedad de la familia del mítico futbolista chileno Elías Figueroa. Y es que los ruidos molestos a altas horas de la madrugada comenzaron a hacer mella en toda la comunidad, motivo por el cual decidieron agruparse y conformar en noviembre de 2023 una mesa de trabajo con vecinos de condominios y edificios, representando a unas 400 familias.

"Los problemas con la bulla partieron en pandemia, cuando vino Marcianeke por el año 2020 e hicieron una fiesta gigante estando en pandemia. De ahí en adelante asumió Macela Figueroa como administradora del parque y ella, a su vez, cedió el recinto a una persona a cargo de la bohemia en Valparaíso, y así empezaron las fiestas todos los fines de semana", explicó Arce, quien afirmó que de esta manera los vecinos porteños comenzaron por separado a poner reclamos por ruidos molestos.

En concreto, iniciaron acciones ante la Municipalidad de Valparaíso y luego ante la Superintendencia del Medio Ambiente. De hecho, los vecinos adquirieron medidores de decibeles para tomarle el pulso al ruido emitido desde el Parque Don Elías. Considerando que la norma establece un máximo de 50 decíbeles en el día y de 45 en la noche, la comunidad afirma que con las fiestas superan los 50 de noche y que incluso durante la fiesta de Año Nuevo llegaron a sobrepasar los 70 decibeles.

ACUDIERON A AUTORIDADES

Los vecinos también señalan que los problemas con las fiestas parten en temporada alta, es decir en septiembre, con las Fiestas Patrias, y se extienden hasta fines de febrero, siendo el mes más complicado el de diciembre de 2023, debido a las graduaciones realizadas en el lugar, las que contabilizaron 25 en total.

Por este motivo, se reunieron con la administradora Marcela Figueroa en diciembre: "La junta de vecinos habló con ella y llegaron a acuerdo, donde ella se comprometió a hacer dos eventos al mes y que no terminaran más allá de las 21:00 horas, cosa que no cumplió. Así se terminó la buena onda y empezamos a poner reclamos nuevamente ante la Superintendencia del Medio Ambiente y presionamos a concejales de Valparaíso, que nos visitaron inclusive. Les presentamos el caso y todos ellos nos apoyaron", dijo.

Carolina Smith, otra de las vecinas que vive al frente del recinto, indicó que "choreada del tema, empecé a buscar gente y a pensar qué hacía. Hablé con un ex presidente de la junta de vecinos y me dijo que buscara gente y firmas... cerca de 180 firmas sólo del sector (...) Empezamos a pedir reuniones con concejales, llegó la diputada Camila Flores con su esposo el core Percy Marín, y llegamos a poder detener esto, donde nos ayudó el abogado Leonardo Contreras (aún candidato de Renovación Nacional a la Alcaldía de Valparaíso) que fue quien nos hizo las demandas".

Pero más allá de las acciones emprendidas –algunas con sanciones por parte de la Corte de Apelaciones de Valparaíso– los vecinos porteños aseguran que las fiestas continúan: "Marcela sigue con las fiestas, pese a las multas. Uno la llama, no contesta; le mandan mensajes y tampoco", dijo Smith, quien reconoció que hubo días en que dormía sólo dos horas por noche debido a los constantes ruidos, con fiestas electrónicas que incluso duraban las 24 horas.

"NO HEMOS TENIDO MÁS PROBLEMAS"

Frente a todas estas denuncias de la comunidad, Puranoticia.cl tomó contacto con Marcela Figueroa, administradora del Parque Don Elías y candidata a la Alcaldía de Valparaíso, quien se refirió a lo sucedido, afirmando que los problemas se acabaron tras llegar a un acuerdo, además de quedar zanjada una demanda en su contra.

"Esta situación con los vecinos de San Roque se produjo en diciembre del año pasado porque nosotros le arrendamos a una productora que hace graduaciones, entonces durante todo el mes hicieron eso y efectivamente se escapó un poco de las manos. Yo no esperaba que hicieran graduaciones los lunes y cuando entregué un espacio para hacer la ceremonia, ésta terminaba muy tarde y era muy bulliciosa, y efectivamente molestábamos mucho a los vecinos", confesó la hija de Don Elías.

De igual forma, sostuvo que "cuando pasó esto, había un par de vecinas que eran un poco más peleadoras que otras –como siempre pasa en todos los grupos, con unos más intensos que otros– y me llamaron a una reunión, donde estaba la diputada Camilia Flores y otra gente. Me plantearon la situación y les dije que me quedaban cuatro o cinco eventos por hacer y que no podía suspenderlos porque son niños que se están graduando y quería ser justa, pero me comprometí a que cuando terminara ese ciclo no haría más fiestas en ese espacio, en razón de no molestarlos".

No obstante a aquello, dijo que "los vecinos, con Camila Flores, hicieron una demanda, que salió con su fallo que dice que no puedo pasarme de los decibles que indica la norma. Así que en función de eso, y que yo di mi palabra de que no haría más eventos ahí, desde ese entonces no se han hecho eventos ahí. Yo por un lado pensé que no iba a tener que tocar este tema y dar explicaciones, porque pensé que los vecinos iban a tomar razón en el sentido que no hubo más llamados".

Por último, afirmó que "no hemos vuelto a tener fiestas. Yo les di mi WhatsApp a todos, para que cualquier problema me lo fueran indicando. A todas las fiestas me quedé, incluida la última, que fue hace dos sábados atrás, donde estuve hasta las 2 de la mañana esperando por si habían problemas porque hay gente que se casa, hacen cumpleaños y es fome que se le eche a perder su fiesta. Pero yo cambié completamente de lugar las fiestas y no hemos tenido más problemas. La demanda está lista y zanjada, no he tenido oficios, tengo mi patente al día y tengo todo en regla".

PURANOTICIA