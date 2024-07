Marcela Figueroa, hija de Don Elías, inscribió candidatura por la Alcaldía de Valparaíso: "Queremos construir una mejor ciudad"

Tres meses y dos días faltan para que comience la Elección Municipal en Chile, motivo por el cual los partidos políticos trabajan a toda máquina para definir a sus candidatos o, bien, cerrar los acuerdos con otras tiendas en pos de llegar unidos a la instancia.

Así es como los caminos del partido Amarillos se unen con los de Marcela Figueroa Küpfer, psicóloga, de 59 años, quien llevaba largos meses analizando la opción de levantar una candidatura por la Alcaldía de Valparaíso, considerando que es ésta la ciudad donde pasa gran parte del día, debido al trabajo en el Parque Don Elías, propiedad familiar que recoge la gran idea deportiva de su padre, don Elías Figueroa.

Y es que fueron sus amigos y cercanos quienes comenzaron a instalarle en la cabeza la idea de que sería una muy buena opción de que sus propuestas fueran llevadas un paso más allá del centro recreativo-deportivo ubicado en la subida Santos Ossa, entrando de lleno en la arena política, para liderar con sus conocimientos el Municipio porteño.

Luego de analizarlo en su fuero interior, conversarlo con su familia, amigos y círculo cercano, Marcela Figueroa decide aceptar el ofrecimiento de Amarillos, en orden a entregarle un cupo –en el pacto que tienen con Demócratas– para asumir una candidatura por la Alcaldía de Valparaíso, desde donde espera replicar todos los conocimientos adquiridos tanto su trabajo en el parque como en la corporación familiar que tienen, con la cual han ejecutado iniciativas como la Copa América de Pueblos Originarios y el Encuentro Sociocultural Nacional de Pueblos Originarios.

Justamente de este trabajo dijo en diálogo con Puranoticia.cl que "se trata de un espacio abierto a la comunidad, lo que me ha llevado a vincularme de todas las formas posibles y no sólo para echarnos flores, sino que también en momentos difíciles donde hemos conversado. Mi afán siempre ha sido entregar un espacio para que el otro se desarrolle y sea más feliz. En ese camino he hecho varios proyectos sociales con la corporación, buscando generar un mejor espacio para este mundo y esta comunidad".

De esta manera, la psicóloga se dedicó a reunir la documentación solicitada, misma situación que el partido Amarillos, por lo que acudió hasta las oficinas del Servicio Electoral (Servel) para inscribir formalmente su candidatura por la Alcaldía de Valparaíso, la que está a la espera de ser ratificada para dar inicio a su campaña en el territorio.

-Marcela, ¿cómo nace esta idea de entrar al mundo político y competir en la Elección Municipal por la Alcaldía de Valparaíso?

Es un tema que parte con amigos, con personas que me conocen y me decían que sería un buen momento, porque estamos inmersos en Valparaíso con el Parque Don Elías de la subida Santos Ossa, y a raíz de eso llevo muchos años en la comunidad. Quiero que a Valparaíso le vaya lo mejor posible, así que hace seis o siete meses me plantearon la idea de convocar a un equipo bonito, de gente que sea parte de nuestra red, como para hacer un aporte a la ciudad, en lo que se pueda. En algún momento pensé que las condiciones no iban a estar dadas, porque es harto esfuerzo, hartos recursos, es harto tiempo que dedicar, pero se fueron abriendo las aguas y se dio la posibilidad de inscribir una candidatura, y así lo hicimos, con mucha motivación y convicción. Pensé que podría no quedar inscrita porque cuesta inscribir papeles, pero resultó todo bien.

-¿Competirá como independiente?

Soy independiente, pero Amarillos me cedió el cupo para que pudiera postular.

-¿Y cómo se gesta esta relación con Amarillos? ¿Ellos se acercaron a usted luego de conocer de su interés o usted acudió al partido político?

Tenemos amigos en común en Amarillos, pero también en todos los partidos. La idea fue creciendo, también en el campo político, donde se fueron enterando algunos partidos, con quienes hubo conversaciones, pero Amarillos se acercó para formalizar y unir caminos.

-Luego que usted inscribiera su candidatura ante el Servicio Electoral, ¿cuál es el paso que viene ahora de cara a los comicios de octubre?

Ahora estamos a la espera de que la ratifiquen porque no siempre los papeles están a la mano y hay una serie de aristas legales y formales que hay que cumplir al pie de la letra. Ingresamos toda la documentación y por lo que me informé está todo correctamente subido y no debiera haber problemas, pero esto tiene que ser ratificado, así que estamos calladitos aún.

-¿Y en lo personal qué viene? ¿Dará inicio a su despliegue territorial?

Mi trabajo lo tenemos que organizar con un equipo, porque no seré yo quien determine cómo se hacen las cosas, porque no soy la dueña de la verdad. De hecho, creo que una de las grandes capacidades que debe tener un candidato y un Alcalde es convocar un buen equipo de trabajo. Entonces debemos reunirnos luego que sea ratificada la candidatura. Nos vamos a reunir y haremos la carta Gantt, y ahí contaré todos los detalles de la campaña que realizaremos.

¿Cómo ve usted a Valparaíso actualmente?

Yo a Valparaíso lo veo con mucho cariño. No voy a decir que lo encuentro todo malo y terrible. Creo que los porteños tienen una identidad muy fuerte con Valparaíso, entonces creo que el porteño quiere mucho a su ciudad y que se merece la mejor ciudad. Entonces, a partir de lo que hoy hay, queremos construir una mejor ciudad para todos.

-¿Y cuál es su opinión de lo que ha sido la gestión municipal de Jorge Sharp?

Me parece súper sensible criticar a otra persona en su trabajo. Creo que probablemente debe haber tenido las mejores intenciones como porteño para que Valparaíso sea la ciudad cómoda, segura y agradable para todos, pero también sé que es una tarea difícil, entonces no me gustaría hacer una crítica sólo por estar en campaña. Creo que dio lo mejor de sí, pero a veces las condiciones se dan y en otras no, entonces hay que saber aprovechar esas oportunidades.

-Para el 27 de octubre tendrá que competir contra la "delfín" de Jorge Sharp, la ex Dideco Carla Meyer; también con la concejala y representante del oficialismo, Camila Nieto; mientras que por la derecha están Rafael González, de Republicanos; y Leonardo Contreras, de RN. ¿Cómo ve usted esta competencia?

Como se ven todas las competencias: se juegan en la cancha y el que tenga el mejor equipo, el equipo con más mística, con más capacidad, con más entrega, que dé todo de sí, es el que debe ganar. Así que ese es un resultado que se verá en la cancha.

-Si bien, usted dice que próximamente se reunirá con su equipo para diseñar la carta Gantt de campaña, ¿cuáles cree usted que serán las primeras medidas que tomaría en la eventualidad que fuera la próxima Alcaldesa de Valparaíso?

Me pones en una situación compleja porque quiero estudiarlo muy a consciencia con mi equipo experto, porque yo de corazón ahora podría decir que quiero llenar los cerros con canchas de fútbol, donde los niños se enfrenten a la vida usando las herramientas que entrega el deporte. Ese es mi corazón el que habla, pero la carta Gantt la vamos a diseñar con un equipo de expertos, como corresponde.

-No puedo dejar de preguntarle por su familia: ¿Qué le han dicho luego de saber que va a competir por la Alcaldía porteña?

La familia, siempre que uno se mete en desafíos complejos, preguntan si una está segura, si lo he meditado, si he dimensionado las consecuencias. Entonces me han protegido advirtiéndome hasta el cansancio de los riesgos, pero una vez que tome una decisión, ellos están 100% conmigo, porque somos una familia bien aclanada, con mucho soporte unos a otros, así que felices, están apañándome.

-¿Se ve haciendo campaña con Don Elías?

No, porque él tiene lo suyo y tiene una trayectoria que ha hecho. Él nunca ha estado vinculado a la política

-Hablo de un acompañamiento padre-hija en la calle, más que algo político.

Si fuera por él, lo va a hacer de todas maneras, pero es algo que vamos a tener que discutir bien porque yo no quiero abusar de mi papá. Yo soy una hija regalona. Tengo una relación exquisita y yo lo cuido mucho, así como él me cuida a mí. Entonces no quiero pedirle cosas que sean desgastantes para él. Está en el top de su recorrido, entonces le toca estar tranquilo, descansando y disfrutando los éxitos que logró, pero sin dudas que estará al lado mío y su presencia será muy importante en todo este proceso que estoy iniciando como persona.

PURANOTICIA