Por tormentas eléctricas: Declaran Alerta Amarilla para Río Hurtado, Salamanca y Vicuña en la región de Coquimbo

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Temprana Preventiva para las comunas de La Higuera, Paihuano, Vicuña, Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá, Illapel y Salamanca por tormentas eléctricas y declaró Alerta Amarilla para las comunas de Río Hurtado, Salamanca y Vicuña.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la región:

Alertamiento: Aviso A591-3

Pronóstico: Probables tormentas eléctricas asociadas con chubascos aislados en la precordillera y valles precordilleranos y cordillera, desde este jueves y hasta el sábado 31.

En consideración a este antecedente y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, la Dirección Regional del Senapred canceló la Alerta Temprana Preventiva para las comunas de La Higuera, Paihuano, Vicuña, Río Hurtado, Monte Patria, Combarbalá, Illapel y Salamanca por tormentas eléctricas, que se mantuvo vigente desde el martes 27 de octubre y declaró Alerta Amarilla para las comunas de Río Hurtado, Salamanca y Vicuña por tormentas eléctricas, vigente a contar de este jueves y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "mantiene alistados escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que este crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente".

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