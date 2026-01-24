Polémica en Futaleufú: turistas extranjeros usan motos de agua pese a prohibición municipal

Un fuerte debate se instaló en redes sociales luego de que se difundieran registros de turistas extranjeros navegando en motos acuáticas por el río Futaleufú, en la Región de Los Lagos. La situación generó indignación entre usuarios, debido a que se trata de una práctica prohibida por normativa local, lo que abrió cuestionamientos sobre el control y la responsabilidad en actividades turísticas en la zona.

Los videos, que se viralizaron durante las últimas horas, muestran a cuatro personas desplazándose en vehículos motorizados por el cauce del río. La publicación desató críticas inmediatas, con usuarios advirtiendo que se trataba de una infracción a la ordenanza municipal, considerando el impacto que este tipo de navegación puede tener tanto en la seguridad como en el entorno natural.

En otros registros, se observa cómo algunas personas increpan a un guía chileno, acusado de haber trasladado a los turistas al lugar. Frente a los reclamos, el aludido se defendió asegurando que a él “solo lo habían contratado” y que le pagaban “por llevar la camioneta”, intentando desmarcarse de la decisión de ingresar con motos acuáticas a un sector regulado.

Tras conocerse los hechos, Carabineros y personal del municipio de Futaleufú concurrieron al área para fiscalizar, recalcando que la práctica está “estrictamente prohibida”. Según la Ordenanza de Medio Ambiente, en su artículo 24, se prohíbe el uso de motos acuáticas en ríos, lagos y lagunas, además del uso de motores en los ríos Futaleufú y Espolón, reforzando el carácter preventivo de la medida.

El director de Seguridad municipal, Carlos Espinoza, afirmó que se están realizando controles y llamó a la comunidad a denunciar este tipo de situaciones. En tanto, el alcalde Fernando Grandón explicó que la prohibición responde al poder de los motores y a las altas velocidades que alcanzan, lo que puede provocar accidentes con balsas y botes inflables, además de generar daño ecosistémico y afectar la tranquilidad del entorno.

PURANOTICIA