Plan de ciclovías en Quilpué y Villa Alemana desata el enojo de microbuseros: "No va en orden a nuestros requerimientos"

En la Región de Valparaíso existe un serio problema con el transporte público. Sólo en el Gran Valparaíso hay asaltos prácticamente todos los días en las micros, los conductores tienen poca seguridad, pero no sólo en términos de delincuencia, sino también en materia laboral, trabajando todavía por boleto cortado, dependiendo de las inclemencias del clima, del estado de las máquinas y siendo “presos” del famoso “collereo”.

Es por esto que se ha insistido en realizar una nueva licitación para el transporte público, para modernizar el sistema, las micros, tener más conductores capacitados y mejorar las frecuencias de los recorridos, otro de los principales problemas de los últimos años. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció que este proceso se realizará el próximo año y el seremi de Transportes, Edgardo Piqué, contó que están trabajando para terminar de preparar las bases de la licitación. “Este es un documento muy técnico y debe contener una gran cantidad de información, por lo que se han contratado los estudios necesarios para complementar estos análisis técnicos y se espera ingresar a Contraloría prontamente”, dijo a Puranoticia.cl en una entrevista anterior.

Sin embargo, hasta la fecha -y como si durante el periodo de espera para modernizar el sistema mediante la licitación no existieran delitos o falta de choferes o problemas de recorridos de las micros- no se ven avances en algunos de los aspectos más sensibles del problema del transporte público en el Gran Valparaíso hoy, como por ejemplo, en materia de seguridad, frecuencia y en capacitación de más conductores. En paralelo a eso, el Gobierno ha estado avanzando en estudios en la zona interior, aunque más relacionados a la movilidad sustentable. Hace algunos días finalizaron en Quilpué y Villa Alemana las jornadas participativas convocadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del programa de "Mejoramiento Integral Transporte Público y Actualización Plan Maestro de Ciclovías, Quilpué y Villa Alemana", en el marco del avance de los estudios que esta cartera está desarrollando para mejorar las condiciones viales del transporte público y actualizar el plan maestro de ciclovías en ambas comunas.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región de Valparaíso, Edgardo Piqué, explicó que “el objetivo de estos encuentros fue contar con una visión integral de futuro para la infraestructura del transporte en estas dos ciudades, poniendo énfasis en la movilidad sostenible. Las nueve jornadas -organizadas por el MTT, a través de Sectra- contaron con un importante apoyo de los municipios y estuvieron marcadas por una amplia convocatoria de jóvenes, estudiantes, ciclistas y personas mayores”.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio, los asistentes a estas jornadas tuvieron la posibilidad de participar de cartografías participativas, las cuales se estructuraron en dos fases que permitieron, por una parte, recoger elementos de diagnóstico de los sectores donde se proponen intervenciones y, por otra, generar ideas preliminares de nuevos proyectos. Algunos de los diagnósticos preliminares que se pudieron observar dicen relación, por ejemplo, a la fragmentación de la red vial, a elevados tiempos de desplazamiento, a la concentración del transporte público en el troncal urbano, a ciclovías aisladas y a una gran interacción de viajes entre ambas comunas.

Entre las soluciones propuestas y que se espera puedan desarrollarse a través de estos estudios, se encuentra el mejoramiento del estándar de las ciclovías ya existentes y de las proyectadas. Además, se plantea que estas cuenten con capacidad de interconectarse con el resto de los modos de transporte. En tanto, respecto al Transporte Público, se espera que existan nuevas conexiones entre Quilpué y Villa Alemana, mejoramiento en las actuales vías y en cruces de línea férrea, pavimentaciones y continuidad de algunas calles, entre otras acciones.

Sin embargo, el presidente de la Confederación Nacional de Conductores del Transporte Público de Valparaíso, Óscar Cantero, criticó no haber sido informados de estas medidas ni tampoco de lo que se está haciendo en materia de licitación del transporte para el próximo año, un asunto que considera más que urgente no sólo de resolver sino de tener claridad.

“Se está haciendo un estudio en Quilpué y Villa Alemana de dialogar para generar proyectos, desplazamiento de ciclistas, peatones y otras cosas más que no va en orden a nuestros requerimientos, por lo cual desistimos de participar, y además nunca se nos consultó del programa, como siempre lo hacen en cuatro paredes y eso por supuesto no nos parece. Este Ministerio de Transportes va de atrás para adelante e inconsulto a nuestro gremio y ya conocemos desde muchos años lo que hace Sectra y nunca ningún estudio le ha funcionado así en esas condiciones vamos a mirar desde la vereda hasta que seamos incorporados a la toma de decisiones desde su raíz y no lo hagan en cuatro paredes, pues así nada va a funcionar”.

A su juicio, lo más urgente es resolver la licitación del transporte público, pues faltan muchas cosas: “No hemos tenido y menos nos han convocado a este proceso y desde nuestro gremio creemos y mantenemos nuestra posición al respecto que, por lo menos para año 2025, así como vamos, es imposible que se lleve a cabo tal licitación. Lo primero es que no vemos hasta la fecha algún programa para la creación de nuevas conductoras o nuevos conductores, que lo más relevante para este proceso y cada día que pasa van quedando menos… no vemos nada en avanzar en este proceso, lo único que hemos visto es que Sectra está haciendo este estudio en Quilpué y Villa Alemana”.

