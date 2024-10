Plan Antidelincuencia de Iván Poduje promete llenar Viña del Mar de cámaras: "No podemos permitir que la violencia crezca"

Con más de 350 personas en el Cine Arte de Viña de Mar, el candidato de la oposición a la Alcaldía de Viña del Mar, Iván Poduje, hizo la presentación oficial de su programa de Gobierno comunal.

Durante el encuentro, destacó las principales razones de su postulación y los ejes programáticos que propone para recuperar la ciudad, que -a su juicio- desde hace varios años se viene deteriorando.

“Entrar hoy a la política tiene muy pocos incentivos, porque ésta se ha ido alejando de las prioridades de los vecinos. Lo que me motiva a mí es esta ciudad, que me recibió a los 17 años, cargado de sueños y de emoción, para estudiar Arquitectura. En esa instancia me enamoré de Viña del Mar”, afirmó el candidato.

Sin embargo, lo que impulsó su entrada a la política fue el complejo contexto político y social del país. “Lo que cambió todo fue lo que ocurrió el 18 de octubre de 2019. Ese día un grupo de políticos aprovecharon la violencia y las demandas sociales que había para empujar la destrucción de Chile, con el único objetivo de tomarse el poder. Esa gente es la que hoy nos gobierna. Esa gente es la que hoy tenemos que sacar… No habrá disfraz o cambio de discurso que nos haga olvidar lo que nos hicieron. Pero no con rencor, sino con la esperanza de poder recuperarlo”, aseguró.

El empujón final fue recién este año: el megaincendio que afectó a Viña. “Lo que me gatilló entrar en la política fue que nos quemaran Viña del Mar. Eso fue un ataque incendiario, que se propagó por la negligencia y la incompetencia del Estado de Chile y en particular de los municipios de Viña del Mar y Quilpué, de la Conaf y Senapred. Todos ellos van a tener que responder en algún momento por lo que ocurrió”, afirmó.

PROPUESTAS

Para recuperar la ciudad de Viña del Mar, el programa contempla los siguientes ejes principales: seguridad, renovación urbana, reconstrucción y prevención de desastres, infraestructura y transporte, recuperación de la Ciudad Jardín, deporte, salud y educación.

Durante su presentación se centró principalmente en seguridad. “El país se salió de control y Viña del Mar es la tercera ciudad con más homicidios de Chile y aumentó entre 2022 y 2023 un 55%. Esto es lo que está avanzando”, advirtió.

El candidato anunció un Plan Antidelincuencia, que contempla medidas como el aumento de inspectores municipales, nuevas flotas de patrullas y motos, así como la instalación de 300 cámaras de televigilancia en puntos críticos de la ciudad. “Viña del Mar es la tercera ciudad con más homicidios de Chile, y no podemos seguir permitiendo que la violencia crezca”, advirtió Poduje. Además, propone un sistema de patrullajes preventivos en coordinación con Carabineros y la creación de bases de seguridad barriales en zonas como Reñaca Alto, Forestal y Viña Oriente.

Otro punto central de su programa es la reconstrucción y prevención de desastres, donde se enfoca en la protección ante incendios forestales y aluviones, que han golpeado la ciudad en los últimos años. Entre las medidas, destaca la creación de un anillo de cortafuegos en las zonas de mayor riesgo, la instalación de nuevos grifos y un sistema de sirenas para alertar a la comunidad en casos de emergencia.

En cuanto a la renovación urbana, el arquitecto plantea una serie de proyectos para erradicar el comercio ilegal, mejorar las veredas y espacios públicos, y recuperar edificios patrimoniales, como el Hotel O’Higgins y el Palacio Carrasco.

En el ámbito de infraestructura y transporte, propone la repavimentación de calles en mal estado y la construcción de nuevas conexiones viales estratégicas, junto con el desarrollo de áreas verdes, a través de la creación de parques y plazas barriales.

Respecto al deporte, Poduje apuesta por mejorar las instalaciones deportivas de la ciudad y crear nuevos estadios municipales en sectores como Miraflores y Chorrillos, además de construir piscinas temperadas en zonas como Gómez Carreño y Miraflores. También planea fomentar la actividad física mediante un programa de Olimpiadas Escolares y la organización de eventos internacionales, como el Circuito ATP en Salinas y el Mundial de Volley Playa.

En el área de salud, su propuesta incluye la construcción de nuevos recintos de salud, como SAR (Servicios de Alta Resolución) y SAPU con funcionamiento 24/7. Además, contempla la creación de consultorios especializados en salud mental y la implementación de operativos médicos y veterinarios en las sedes sociales de los barrios más vulnerables.

Finalmente, en el ámbito de educación, el arquitecto se comprometió a mejorar los liceos y jardines de la ciudad, garantizando rutas seguras para los estudiantes y reforzando los centros de empleo y servicios cercanos a los colegios. "La educación es clave para construir un mejor futuro, y debemos asegurar que nuestros niños y jóvenes estudien en un entorno seguro y con acceso a oportunidades", destacó el candidato.

PURANOTICIA