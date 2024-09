Piden remover del cargo al director del Serviu en Valparaíso: acusan "incumplimientos y falta de liderazgo" de Rodrigo Uribe

Por más de 40 días se ha extendido la paralización de funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso, situación que ha generado fuertes críticas a Rodrigo Uribe, director regional del organismo.

Incluso es más, el diputado Diego Ibáñez solicitó formalmente la salida de la autoridad, argumentando esta petición en la "incapacidad" que tendría para gestionar recursos y liderar la gestión operativa del Serviu en la región.

A través de un oficio dirigido a la ministra del Interior, Carolina Tohá; y al de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; el parlamentario del Frente Amplio pidió la remoción de Rodrigo Uribe, acusando incumplimientos y faltas de liderazgo.

En específico, Ibáñez explicó que esto tiene que ver con el plan de emergencia habitacional; la reconstrucción tras el megaincendio de febrero en Viña, Quilpué y Villa Alemana; asentamientos precarios; y aspectos administrativos.

"Luego de conversaciones con las personas damnificadas, distintas organizaciones sociales, funcionarios y trabajadores públicos, he llegado a la convicción de que existe una conclusión inevitable: es urgente un cambio en la dirección del Serviu de Valparaíso. Esto no es una decisión tomada al azar, sino que se funda en la necesidad urgente de mejorar la gestión y la ejecución de los planes que se nos han encomendado. Las familias no pueden seguir esperando", sostuvo el legislador.

De igual forma, sostuvo que "pedí la salida formalmente, mediante oficio a los ministerios del Interior y de Vivienda y Urbanismo. La gestión actual del Serviu ha fallado: promesas incumplidas, desorganización y falta de planificación en la reconstrucción, que es alarmante y que no se condice con los esfuerzos del Presidente por ir en ayuda de las familias damnificadas por la tragedia del 2 de febrero. No ha estado a la altura de lo que el Presidente Boric ha instruido".

"No hay mayores avances, hay incumplimientos y falta de liderazgo en cuanto al plan de emergencia habitacional, la reconstrucción, asentamientos precarios y otros aspectos administrativos. Son miles de familias que no pueden seguir esperando, necesitan respuestas ya", añadió el representante del Distrito 6.

LLAMADO DESDE EL CORE

Por su parte, el consejero regional (core) Manuel Murillo, quien preside la Comisión de Vivienda del organismo, expuso que "como siempre ha sido nuestro interés y el del Consejo Regional, nuestra prioridad es mejorar la calidad de vida laboral de los trabajadores del Serviu. Sin embargo, es incomprensible por qué las autoridades de vivienda en Santiago no han logrado resolver esta situación. La falta de acuerdos prolonga una crisis que afecta directamente a miles de familias".

"Es crucial que los funcionarios del Serviu retomen sus funciones de inmediato para continuar trabajando en la dignificación de las familias que están a la espera de diversos trámites. Desde la perspectiva ciudadana, enfrentamos numerosos proyectos pendientes de revisión y aprobación. La situación es especialmente crítica dado que el plazo de calificación de proyectos se cierra en noviembre. La falta de calificación podría postergar estos proyectos hasta el próximo año, con la posibilidad de que se pierdan o se retrase la mejora en las condiciones de vida de más de 15.000 familias", sostuvo el consejero Murillo.

Además, el Core del Partido por la Democracia (PPD) indicó que "el impacto es devastador, especialmente para aquellos afectados por el incendio en Viña del Mar, quienes ven cómo sus procesos están detenidos o avanzan a paso lento. Asimismo, las Empresas Constructoras y las Entidades de Patrocinantes enfrentan serios problemas debido a la falta de aprobaciones y liberación de recursos".

"La urgencia de resolver este conflicto no puede subestimarse. La dignidad de las familias está en juego y necesitamos una pronta resolución para volver a la normalidad y continuar con el trabajo indispensable para mejorar las condiciones de vida en nuestra comunidad", sentenció el titular de la Comisión de Vivienda.

PURANOTICIA