Fiscalía de Atacama obtuvo primera condena en el país al acreditar delito de suicidio femicida en Copiapó

La Fiscalía de Atacama obtuvo la condena de un imputado a quien investigó por su responsabilidad en un delito de suicidio femicida ocurrido en Copiapó, siendo el primer caso a nivel nacional en que fue posible acreditar su participación en los hechos.

Respecto de esta causa, el fiscal adjunto de esta ciudad, Ariel Guzmán Moya, indicó que los antecedentes comenzaron a indagarse luego del suicidio de una mujer adulta en esta ciudad ocurrido en septiembre del año 2023.

“Frente a este deceso y a partir de información entregada posteriormente por familiares de la víctima, la Fiscalía amplió el foco investigativo al existir acciones que calificaban para investigar el nuevo tipo penal de suicidio femicida promulgado en el año 2023. Para ello, además del trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI, se contó con apoyo jurídico de la Unidad Especializada en Género de la Fiscalía Nacional, lo que llevó a estudiar los medios de prueba para finalmente acusar al imputado por su responsabilidad en este hecho en que se acreditó que hubo actos de violencia física y sicológica en contra de la víctima previo a su deceso y con ello el nexo de causalidad entre las acciones del imputado y el desenlace fatal”, dijo el fiscal. Agregando que el responsable se mantuvo en prisión preventiva luego de la audiencia en que se formalizó esta investigación.

Respecto de esta primera condena en el país por este delito, la directora de la mencionada unidad de la Fiscalía Nacional, Ivonne Sepúlveda Sánchez, manifestó que con el trabajo investigativo realizado se logró acreditar que los hechos que ocurrieron en la capital de Atacama fueron en contexto de violencia de género cometidos de manera sistemática.

“Por esta razón es que hacemos el llamado a mirar estos casos como una criminalidad compleja que requiere una mirada especial por parte de los agentes del Estado, además de un problema de seguridad pública que implica mirar con perspectiva de género todos estos ilícitos para evitar la impunidad de sus autores”, dijo.

Frente al cúmulo de antecedentes el caso fue ventilado ante el Juzgado de Garantía de Copiapó en un procedimiento abreviado, ocasión en que se impuso al condenado la pena de 5 años de presidio, sanción que, al cumplirse con los requisitos que la Ley impone, se cumplirá bajo la modalidad de libertad vigilada intensiva.

