Encuentran cuerpo de menor de edad arrastrada por río Pilmaiquén y rescate se enfoca en el adulto

Una trágica noticia se sumó a las labores de búsqueda en el río Pilmaiquén. Este miércoles, el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, confirmó el hallazgo del cuerpo de una de las dos personas que desaparecieron el martes tras ser arrastradas por la fuerte corriente.

Según Alvial, el cuerpo encontrado a 600 metros río abajo del lugar del incidente corresponde a la adolescente de 15 años que fue arrastrada por el caudal. La joven se encontraba participando en una "ceremonia de sanación" en el sector de Maihue, en la comuna de Río Bueno, cuando cayó al agua.

El otro afectado, un hombre de 49 años que se lanzó al río para socorrer a la joven, aún no ha sido encontrado. El delegado presidencial señaló que los equipos de rescate, que incluyen a personal del GOPE de Carabineros y la SIP, se reorganizarán para continuar con la búsqueda de la segunda persona.

La Fiscalía de Los Ríos ha dispuesto que se mantengan las diligencias investigativas para esclarecer los hechos.

PURANOTICIA

(Imagen de referencia)