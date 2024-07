Piden que graves problemas estructurales del Hospital Fricke de Viña del Mar sean investigados por comisión de la Cámara

Trabajadores del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, agrupados en la Fenats Histórica del establecimiento de salud, denunciaron nuevamente malas condiciones en la infraestructura del edificio inaugurado hace tan sólo tres años, por lo que esta vez apuntaron hacia la búsqueda de responsabilidades políticas y administrativas.

Uno de los últimos acontecimientos acaecidos en el recinto médico se registró la semana pasada, cuando producto de las intensas precipitaciones y vientos se cayó una palmera en el frontis, situación que mantiene cerrado el tránsito peatonal.

"Creemos que las cosas que pasan no pueden seguir sucediendo", comenzó diciendo Jorge López, presidente de la Fenats Histórica del hospital base viñamarino, quien agregó respecto a la caída de la palmera en el frontis del recinto que "pudo haber causado un daño mucho más grave. Gracias a Dios no hubo heridos, pero sí un gran susto en la comunidad hospitalaria y de Viña del Mar. Hoy el frontis está cerrado y el acceso es por la orilla, que también ha tenido complicaciones".

Pero los problemas no se quedan sólo en el corto plazo, pues los trabajadores también denuncian que han habido filtraciones, una de las cuales afectó hace poco a la sala de recuperación, originando hacinamiento de los funcionarios de la salud.

"Estos problemas vienen de hace mucho tiempo. Si no es por la lluvia, son las filtraciones de agua servida. Si bien, el nuevo director y las autoridades del Servicio de Salud lo han ido solucionado, queremos que asuman la responsabilidad que viene de gobiernos y administraciones anteriores. Hoy nos tocó dar la cara y queremos responsabilidades administrativas", añadió López.

Muchas de las emergencias registradas en el hospital viñamarino han generado que los pacientes incluso sean cambiados de lugar, pues los espacios afectados no quedan en condiciones para poder cobijar a las personas que requieren atenciones.

Por su parte, Javier Ávalos, director de la Fenats Histórica, afirmó que estas situaciones ya han sido denunciadas por dirigentes sindicales anteriores, quienes incluso han sufrido represalias. "Los dirigentes sindicales hicieron notar que el patio de luz se filtraba, dijeron que no podían ir porque no eran una buena construcción y nos pidieron corregir eso. Pero no quieron escuchar a los dirigentes del momento, incluso fueron perseguidos y hoy están fuera mucho de ellos", comentó el dirigente.

Y agregó que "pasan dos semanas y hay filtración. Lo que pasó con las lluvias en Recuperación hizo que hubiera filtración. Siguen con el servicio, pero a menor capacidad, porque deben ser tralsadados a un lugar más pequeño y eso se traduce en atención a la comunidad. Debemos tener una responsabilidad con los usuarios, pero es un incerto constante por las filtraciones, que son arregladas y vuelven a fallar".

Quien también se refirió a lo ocurrido fue el concejal viñamarino Pablo González (PC), quien sostuvo que "lo que denuncian los gremios es bastante grave, considerando que en la inauguración del nuevo hospital la Dirección de Obras Municipales levantó las observaciones respectivas, que están registradas en 53 tomos".

En ese sentido, hizo un llamado a la Cámara de Diputados "para que inicie una comisión investigadora respeto de estos hechos y señale las responsabilidades porque, acá el primero en la lista es el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga; y el ex ministro de Salud, Enrique Paris, quienes presionaron e intencionaron para que este hospital se abriera al público, pese a que las observaciones aún estaban vigentes".

"La pandemia no puede ser excusa para la apertura del hospital, considerando que en atención de la pandemia hubo funcionarios y pacientes que se contangiaron al interior, por lo tanto hoy tenemos que ir detrás de estas responsablidades porque es impresentable que a cuatro años de su inauguración el hospital siga presentando todo tipo de problemas, considerando lo esencial que es para la comuna y la Región de Valparaíso", sentenció el edil de la Ciudad Jardín.

RESPUESTA DEL HOSPITAL

En tanto, desde la Dirección del Hospital Dr. Gustavo Fricke y el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca, explicaron que la apertura anticipada del nuevo hospital se inició el año 2020 con la atención de pacientes Covid-19 hospitalizados. "Esta apertura se dio de manera progresiva, donde las autoridades de la época definieron aperturar unidades y servicios en la medida que las condiciones epidemiológicas lo permitieron", dijeron.

De igual forma, añadieron que "a cuatro años de su puesta en marcha y hoy en pleno funcionamiento, se han ido detectando deficiencias en la calidad constructiva, las cuales se han debido mitigar y subsanar con obras adicionales entre el Hospital y el Servicio de Salud, cuidando de mantener la continuidad de la atención a los usuarios del establecimiento".

En este sentido, desde el Hospital Gustavo Fricke aseguraron que "se ha dado urgencia en establecer y elaborar los diversos proyectos en conjunto con el Servicio de Salud, tales como la inversión de $270 millones en obras de impermeabilización en el piso 3, que se estima terminarán a fines de julio, que apuntan tanto a resolver fallas como a anticipar futuros daños de la infraestructura del piso inferior. Además, se encuentran en etapa de estudio y elaboración de proyectos para la asignación presupuestaria, obras de mejoramiento por un monto cercano a los 1.800 millones de pesos. Por otra parte, se ha instruido desde el Servicio de Salud la revisión completa de la fachada ventilada del recinto, lo que permitirá resguardar la seguridad de pacientes y funcionarios del establecimiento, determinando las medidas correctivas respectivas".

Por último indicaron que la Dirección del Hospital, en conjunto con el SSVQ, "ha determinado llevar adelante todas las acciones administrativas necesarias para esclarecer responsabilidades en la recepción del recinto asistencial y eventualmente judiciales que correspondan".

