Pese a la presencia de las FFAA, gremio de conductores forestales denuncia que la violencia en la Macrozona Sur no ha cesado

En una severa crítica a la estrategia de seguridad en el sur del país, la Federación de Sindicatos de Conductores de Transporte Forestal (Fenasitranfor) cuestionó la efectividad de la presencia de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la Macrozona Sur. El gremio de trabajadores lamenta que, pese al despliegue militar, la violencia contra los conductores y operarios del sector continúa sin una respuesta contundente.

Heriberto López, presidente de la federación, señaló en un comunicado que han sido testigos de que "los violentistas o terroristas, se han disparado muchas balas que han causado heridos y muertos". La crítica más fuerte del dirigente se centró en la inacción de las fuerzas de seguridad: "Pero del lado de las Fuerzas Militares y de Orden apostadas en el lugar, ninguna hacia los que atacan cobardemente a la gente de trabajo. Desde que están estos militares, no se ha disparado una bala".

Las declaraciones de López se dan en el contexto de la reciente agresión ocurrida en la comuna de Victoria, donde un trabajador forestal fue asesinado y otro resultó gravemente herido, lo que ha reavivado la frustración del gremio. La asociación expresó su solidaridad con las familias afectadas, al tiempo que reafirmó la convicción de sus conductores de no dejarse amedrentar por los ataques.

El líder gremial insistió en que la acción de los militares debe ser "más decidida" para combatir los hechos criminales. Según López, los conductores no han recuperado la confianza para transitar tranquilos por la zona, una situación que, a su juicio, no cambiará hasta que las fuerzas de seguridad muestren una respuesta más enérgica ante la violencia.

