Personal de la PDI realiza peritajes genéticos para identificar a víctimas de tragedia en Pitrufquén

En el marco de la investigación por el incendio de Pitrufquén que dejó 16 adultos mayores fallecidos, peritos bioquímicos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron diligencias orientadas a la identificación científica de las víctimas.

La solicitud fue efectuada por el fiscal a cargo de la investigación, quien tomó contacto con la sección especializada de la PDI, luego del trabajo desarrollado por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

Peritos del Lacrim de Temuco concurrieron hasta dependencias del Servicio Médico Legal (SML), donde efectuaron la toma y retiro de muestras biológicas de los fallecidos.

Posteriormente, las muestras serán sometidas a análisis genético y comparadas con muestras de familiares, con el objetivo de establecer las correspondientes coincidencias e identificar científicamente a las víctimas.

Estas diligencia adquieren especial relevancia debido a que algunas de las personas fallecidas presentan un alto grado de carbonización producto del incendio, condición que dificulta su reconocimiento mediante métodos convencionales.

De esta manera, el trabajo especializado de la PDI permitirá aportar evidencia científica al proceso investigativo y apoyar al Ministerio Público en el proceso de identificación de las víctimas.

PURANOTICIA