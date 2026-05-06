Persecución en Mostazal termina con asaltante abatido por funcionarios de Carabineros

La comuna de San Francisco de Mostazal, en la región de O'Higgins, fue escenario de un intenso operativo policial que culminó con la muerte de un individuo presuntamente vinculado a un atraco. El deceso del sospechoso se habría producido luego de que efectivos de Carabineros percutaran armas de fuego contra el automóvil en el que huía el grupo delictual. Las diligencias para esclarecer el caso quedaron en manos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Al entregar los antecedentes del caso, el prefecto del Cachapoal, coronel Luis Rebolledo, detalló que "en el sector La Punta se produce un robo con intimidación al interior de un domicilio, donde la víctima es golpeada en la cabeza por los delincuentes, solicitando ayuda al nivel 133".

La autoridad policial continuó su relato explicando que "Carabineros rápidamente se constituye en el lugar, encontrándose con los delincuentes en el mismo sitio, donde hacen caso omiso a a señal de detención". Frente a esta negativa de los antisociales, un cabo segundo de la institución procedió a efectuar disparos dirigidos al medio de transporte de la banda, aunque en ese instante no consiguió frenar su escape.

A raíz de lo anterior, se desencadenó un seguimiento que se extendió en dirección al sector de Cuesta Chada. En dicha zona, los ocupantes no lograron mantener el dominio del móvil, terminando su carrera detenidos a un costado de la vía. En ese punto exacto se concretó la captura de dos sujetos, momento en el cual también se descubrió el cuerpo de un sospechoso fallecido tendido junto al automóvil.

Una vez que se notificó de la situación al fiscal de turno, el persecutor determinó que los peritajes correspondientes y la indagatoria completa de los hechos sean ejecutados por personal especializado de la Brigada de Homicidios de la PDI.

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