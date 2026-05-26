Fiscalía confirma que patente encontrada en el río Loncomilla pertenece a auto de concejala desaparecida

La Fiscalía confirmó que la patente que fue encontrada en el río Loncomilla pertenece al vehículo de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González.

Tras una reunión con la familia de la edil, el fiscal regional Julio Contardo, señaló que han "encontrado nuevos puntos de interés" y comentó que desde el 11 de mayo se ha realizado una búsqueda en el río Loncomilla, con buzos de la Policía de Investigaciones.

El persecutor indicó que el personal se sumergió "en las proximidades de la balsa hacia el sector norte, y allí fue hallada una patente. Esa patente se corresponde con la patente delantera del vehículo de la concejala".

En ese sentido, destacó que se trata de "un hallazgo importante y relevante para la investigación", por lo que "están trabajando en el lugar buzos de la Policía de Investigaciones y también del grupo de Carabineros, que han tenido que ponerlos a disposición de la investigación, rastreando todo el lugar, tanto en la zona en la que trabajaron la maquinaria como en el sector sur de la balsa".

El fiscal comentó que una de las hipótesis es que “el vehículo podría encontrarse hacia el sector contrario, en el curso del agua del río; esto es, al sur de la balsa”.

"Estos trabajos van a continuar y estamos disponiendo también de nuevas herramientas tecnológicas que nos permitan intensificar la búsqueda. Hemos utilizado distintas herramientas, es un río muy complejo y hoy día nos presenta visibilidad idónea, mucho más que en otras oportunidades", precisó.

PURANOTICIA