Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de Arica y Tarapacá: epicentro se localizó al norte de Pica

Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de Arica y Tarapacá: epicentro se localizó al norte de Pica

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos".

Sismo de menor intensidad se percibió en las regiones de Arica y Tarapacá: epicentro se localizó al norte de Pica
Martes 26 de mayo de 2026 13:10
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

​Un sismo de menor intensidad se percibió a las 12:42 horas de este martes en las regiones de Arica y Tarapacá.

​El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.3 y se localizó a 65 kilómetros al norte de Pica.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred. La fecha y hora del presente reporte corresponde a la oficial de Chile Continental".

Reportes de Intensidad (Mercalli) por localidad:

Región: Arica y Parinacota

  • Cuya: III
  • Pocon Chile: II

Región: Tarapacá

  • Iquique: III
  • Alto Hospicio: III

PURANOTICIA

Cargar comentarios