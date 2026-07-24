PDI recupera cuerpos de dos mujeres fallecidas durante el temporal en Alto del Carmen

Detectives de la PDI de Vallenar, con el apoyo aéreo de la FACh y Carabineros, se trasladaron hasta el sector precordillerano de la comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama, tras el hallazgo de dos cuerpos correspondientes a dos mujeres que murieron durante el temporal.

"Como consecuencia de la emergencia meteorológica en la Provincia del Huasco, la PDI Vallenar, por instrucción del Ministerio Público, adoptó dos procedimientos policiales por hallazgo de cadáver en el sector precordillerano de la comuna de Alto del Carmen", señaló el subprefecto Carlos Salinas.

"Estas personas se encontraban en lugares de difícil acceso, por tal motivo fue complejo llegar vía terrestre, por lo que gracias a la coordinación interinstitucional a través del puesto de mando que está situado en Vallenar por la emergencia climática, se logró acceder a estos dos lugares vía área con la colaboración de Carabineros de Chile y la Fuerza Aérea", añadió.

También informó que "el primer deceso ocurrió el sábado 18 de julio como consecuencia de una avalancha de nieve, resultando fallecida una mujer de 53 años de edad que residía en el sector de Junta Valerianos, comuna de Alto del Carmen".

"La segunda víctima, una mujer de 84 años de edad, fue encontrada el día de ayer miércoles 22 de julio sin vida en su domicilio por un familiar en el sector El Tránsito, también de la comuna de Alto del Carmen", indicó.

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