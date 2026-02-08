PDI captura a sujeto acusado de estrangular a su expareja en Osorno

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de Osorno lograron la detención de un hombre de 26 años, quien se mantenía intensamente buscado desde hace dos semanas por su presunta participación en un intento de femicidio ocurrido en la ciudad.

Los hechos se remontan al 25 de enero, cuando el imputado habría agredido violentamente a su expareja de 29 años, golpeándola y posteriormente intentando estrangularla, mientras ambos se encontraban en el domicilio del agresor.

La agresión no se concretó gracias a la rápida intervención de familiares del propio imputado, quienes lograron evitar un desenlace fatal y prestar ayuda a la víctima, quien posteriormente denunció los hechos ante las autoridades.

Desde ese momento, el sujeto se mantuvo oculto y en situación de fuga, regresando de forma esporádica a su vivienda. Fue en una de esas ocasiones que detectives de la PDI lograron ubicarlo y detenerlo, pese a que intentó huir al advertir la presencia policial.

Finalmente, el imputado fue formalizado por el delito de femicidio íntimo frustrado y pasó a control de detención el sábado 7 de febrero, según confirmó la comisario Angélica Valenzuela, jefa subrogante de la Brigada de Homicidios de Osorno.

PURANOTICIA