Partido Socialista confirma que competirá por el Senado en Valparaíso y abre pugna por los cupos con el Partido Comunista

Si bien, el foco de todos los partidos políticos está actualmente centrado en lo que será el Plebiscito Constitucional de salida del próximo domingo 17 de diciembre, lo cierto es que muchos están mirando de reojo los otros procesos electorales que se avecinan en el país, como las Municipales de 2024 y las Parlamentarias de 2025.

Y es que por más que sea el futuro orden institucional del país el que se decidirá el próximo mes, las tiendas ya comienzan a perfilar las cartas y estrategias con las que afrontarán los próximos comicios, donde en octubre de 2024 deberán renovarse Alcaldías y Concejalías; mientras que en noviembre de 2025 harán lo propio la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, región de Valparaíso incluida.

En este contexto se encuentra el Partido Socialista (PS), donde en la Quinta Región tendrán importantes desafíos en materia municipal, pero sobre todo a nivel parlamentario, pues actualmente cuentan con dos diputados: Nelson Venegas (Distrito 6) y Tomás de Rementería (Distrito 7); y una senadora: Isabel Allende.

COMPETIRÁN POR TODO

La reforma constitucional promulgada el año 2020 por el entonces presidente Sebastián Piñera establece que los diputados pueden ser reelegidos hasta por dos veces, completando un máximo de 12 años en el cargo; mientras que en el caso de los senadores podrán hacerlo sólo una vez, llegando a 16 años en sus puestos.

En ese sentido, los diputados en ejercicio no tendrían problemas para volver a postularse, en el caso que ellos y sus partidos así lo decidan; sin embargo, en el caso de la senadora Isabel Allende ocurre lo contrario, pues el año 2026 cumplirá los 16 años en el ejercicio de su cargo, por lo que deberá dejar la Cámara Alta.

Esta situación fue consultada por Puranoticia.cl al presidente regional del PS, el propio diputado Nelson Venegas, quien explicó que "sería ingenuo pensar que uno no tiene nombres porque estos siempre se trabajan con años de antelación y se van preparando las condiciones. Sin embargo, prefiero no darlos a conocer sino hasta después del Plebiscito, porque cualquier opinión que uno pudiera realizar puede conflictuar las relaciones de los que participamos de la opción «En Contra»".

"Entonces, para no generar problemas o discrepancias entre nosotros, que necesitamos tanta unidad, preferimos dejar y postergar todo tipo de nominación para después de los resultados del Plebiscito", continuó el legislador, junto a asegurar que, de todas maneras, presentarán candidatos a todos los cargos por los que haya que votar.

¿PUGNA CON EL PC?

Si bien, Venegas descartó compartir los nombres que suenan para competir por el Senado, sí aseguró que llevarán candidatos: "El Partido Socialista nunca va a rechazar la posibilidad de tener Senador donde ya tenemos un Senador. El PS es un partido de 90 años, es un partido grande, con estructura en todos los poblados de la región, ni siquiera de las comunas, sino que en cualquier rincón de la región hay un o una socialista. Por lo tanto, es imposible que nosotros renunciemos a la posibilidad de tener un Senador o una Senadora, sobre todo porque la tenemos".

Esta decisión podría acarrear una especie de pugna con el Partido Comunista (PC), tienda con la que han hecho alianzas en los últimos años en materia electoral. Esto, debido a que desde el partido de la hoz y el martillo aseguraron que presentarán candidatos al Senado, recordando que en los últimos comicios no lo hicieron para respetar el pacto que tenían justamente con el PS, privilegiando en su oportunidad lo que fue la candidatura de Isabel Allende a la Cámara Alta.

Y es que el PC tendría en carpeta para el Senado en la región de Valparaíso a la actual diputada Karol Cariola, quien en conversación con Puranoticia.cl afirmó que "la Quinta Región es muy importante para todo el país y también para nosotros y nosotras", adelantando que "queremos contribuir más en su desarrollo; ya tenemos un Diputado ahí y, por lo tanto, no hemos descartado poder participar como Partido Comunista en un proceso electoral próximo".

Sobre esta decisión del PS de llevar candidato al Senado, su presidente regional explicó que "si la senadora Allende no puede mantenerse, es simplemente por una cuestión de carácter legal, pero tenemos la mayoría suficiente porque hoy día, sea como sea, el PS es el que parlamentariamente tiene la mejor bancada: es el único partido que tiene una Senadora y dos Diputados. No hay ningún otro partido de la región que tenga esa estructura, por lo tanto evidentemente no vamos a renunciar".

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl intentó obtener alguna versión de los dos presidentes regionales del PC en Valparaíso (Nelson Ruminot, Quinta Costa; y Claudio Montero, Quinta Cordillera), sin embargo, y en lo que se ha transformado en una lamentable tónica, no respondieron a nuestros llamados.

FIGURAS DEL PS

Luego de abordar este eventual roce que pudiese generarse entre el Partido Socialista y el Partido Comunista por la futura competencia electoral por el Senado en Valparaíso, la otra interrogante que asoma es quiénes podrían ser los candidatos.

Así es como aparece la figura del ex alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, quien a pesar de que suena muy fuerte como candidato a la Gobernación Regional, desde el interior de la tienda no se descarta que, ante una posible derrota con buena votación, pudiera ser candidato a la Cámara Alta, considerando el arrastre que tiene en la Ciudad del Sol, en la provincia de Marga Marga y en parte de la zona interior.

Otro de los nombres que asoma como posible carta para la Cámara Alta es la del ex diputado y ex Subdere, Marcelo Schilling, quien en la pasada elección para conformar el Consejo Constitucional obtuvo la no despreciable suma de 45 mil votos. Sólo como antecedente, cabe recordar que el senador Juan Ignacio Latorre logró un escaño a la Cámara Alta con 30 mil y Kenneth Pugh lo hizo sólo con 14 mil.

Consultado por los nombres que baraja la tienda, el diputado Venegas comentó que "el PS tiene muchas figuras muy potentes. Tenemos muchas figuras de estatura y de renombre nacional y regional. Este es un partido grande, que tiene figuras de primer nivel en todo orden, desde los dirigentes de juntas de vecinos, así como académicos y universitarios. Así que nombres de relevancia política nos sobran".

De todas maneras, el presidente del PS en Valparaíso reiteró que "siempre vamos a querer mantener los dos Diputados y ver la posibilidad de aumentar. Esa es una aspiración lógica. A eso apostamos, pero en ningún caso podemos dejar de aspirar a tener menos de lo que tenemos hoy día, que es un Senador y dos Diputados".

PROCESO CONSTITUCIONAL

La preocupación actual del Partido Socialista está centrada única y exclusivamente en lo que será el Plebiscito Constitucional de salida del 17 de diciembre, donde la tienda ya anunció que se la jugará por la opción «En Contra», tal como lo indicó Venegas.

"Para nosotros es un tema muy relevante el próximo proceso electoral porque, de aprobarse esta Constitución, significaría un retroceso en términos constitucionales y también políticos. Por lo tanto estamos depositando todos nuestros esfuerzos en hacer posible que gane la opción «En Contra»", sostuvo.

Por último, dijo que "hemos tenido reuniones a nivel nacional con todos los dirigentes, la Comisión Política, el Comité Central y el sábado con toda la militancia a nivel nacional, así que estamos generando todas las condiciones porque entendemos que es un periodo muy corto de campaña. Éste es un partido serio, con estructura en todos los lugares, está obligado a ser un sustento fundamental de discusión".

