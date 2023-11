Karol Cariola y opción de ser Senadora por Valparaíso: "No hemos descartado participar como PC en un proceso electoral próximo"

Tal como publicó Puranoticia.cl este lunes 30 de octubre, fuentes al interior del Partido Comunista (PC) confirmaron que el nombre de la diputada Karol Cariola Oliva es uno de los que está sonando fuertemente para competir en la carrera por el Senado en la región de Valparaíso, en lo que será la Elección Parlamentaria de noviembre de 2025.

Si bien, aún faltan más de dos años para estos comicios, actualmente se ve con buenos ojos que la parlamentaria por el Distrito 9 de la región Metropolitana pueda postular por la Cámara Alta en la Quinta Región, teniendo en cuenta que su figura es ampliamente conocida por la ciudadanía y que dos "pesos pesados" de la centro-izquierda no podrán ir por la reelección, como es el caso de Isabel Allende (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD).

Además, sus posibilidades se ven al alza al tomar en cuenta que en las últimas dos elecciones parlamentarias, el PC no ha presentado candidatos en la región de Valparaíso, respetando los pactos firmados, los que en su momento pusieron por delante a figuras de la ex Concertación y luego de la ex Nueva Mayoría, como fue el caso de Isabel Allende, quien fue presentada por el Partido Socialista en los comicios de 2017.

Y es que tras casi dos décadas sin candidatos comunistas para el Senado en la región de Valparaíso, la tienda ya tendría avanzadas conversaciones para sí hacerlo el 2025. Es así como las fuentes de Puranoticia.cl en el partido aseguraron que en carpeta ya tienen algunos nombres "buenos y competitivos", donde la figura de Karol Cariola resulta preponderante, considerando que a su alto conocimiento de la ciudadanía se suma el hecho de ser la legisladora con más votos a nivel nacional en la última elección.

Es bajo este contexto que Puranoticia.cl pudo conversar con la parlamentaria por la región Metropolitana, quien no sólo confirmó que el Partido Comunista ya está trabajando para enfrentar las próximas elecciones municipales y parlamentarias, sino que también presentarían candidatos para la región de Valparaíso.

"Como Partido Comunista nos estamos preparando a lo largo de todo el país para poder enfrentar las próximas elecciones municipales. Esperamos que sea en un marco de amplia unidad de los sectores progresistas, para poder, de alguna u otra manera, salir adelante en función de mejorar la representación de la izquierda, la centro-izquierda y el progresismo en los espacios municipales y, por supuesto, este debate no está desvinculado de las próximas elecciones parlamentarias, tanto para la Cámara de Diputadas y de Diputados, como también para el Senado", comenzó indicando la matrona de profesión, de 36 años de edad.

Acerca de la alternativa que fuera ella la candidata por la Cámara Alta en la Quinta Región, sostuvo que "en eso no hemos tomado definiciones aún. Estamos estudiando distintas alternativas, por lo tanto, no podría decir que tenemos definida ya una candidatura, ni en la región de Valparaíso ni en otras regiones".

De igual forma, la diputada Karol Cariola continuó explicando a Puranoticia.cl que "estamos en proceso de estudio de cuáles van a ser las comunas, los distritos y las circunscripciones en las cuales vamos a presentar candidaturas".

De todas maneras, aseguró que "por supuesto que la Quinta Región es una región muy importante para todo el país y también para nosotros y nosotras", motivo por el cual adelantó que como Partido Comunista "queremos contribuir más en su desarrollo; ya tenemos un Diputado ahí y, por lo tanto, no hemos descartado poder participar como Partido Comunista en un proceso electoral próximo".

Cabe hacer presente que la Diputada está ejerciendo su tercer periodo en el cargo, tras conseguir dos reelecciones y, con ello, cumplir el plazo máximo que impone la ley. Así es como quien fuera una de las líderes durante las movilizaciones estudiantiles de 2011, y parte del grupo de jóvenes que llegó a la primera línea política como la ministra Camila Vallejo, el ex ministro Giorgio Jackson y el propio presidente Gabriel Boric, está evaluando en su fuero más interno los pasos que dará a nivel político, donde ciertamente la posibilidad de ser Senadora por Valparaíso es real.

