Diputada Karol Cariola sería la gran carta del Partido Comunista para liderar candidatura al Senado por la región de Valparaíso

Cuando aún faltan más de dos años para la Elección Parlamentaria donde se deberá cambiar por completo la Cámara de Diputados y el Senado en la región de Valparaíso, los partidos políticos ya han comenzado soterradamente a evaluar posibles nombres que lideren candidaturas a estos comicios que se realizarán en noviembre de 2025.

Puranoticia.cl ya ha revelado en sendos reportajes que, por ejemplo, Renovación Nacional baraja el nombre de sus tres diputados en ejercicio: Andrés Celis, Andrés Longton y Camila Flores; pero también suman la posibilidad de Juan Sutil, ex líder de los grandes empresarios del país. En tanto, desde el PPD la carta más segura para competir por la Cámara Alta de la V Región será el de la diputada Carolina Marzán.

Bajo este contexto, desde el oficialismo volvió a surgir uno de los nombres que más se ha repetido entre los dirigentes políticos de Apruebo Dignidad: el de la diputada Karol Cariola Oliva, que podría competir por uno de los cinco cupos que entrega el Senado en la región de Valparaíso, en representación del Partido Comunista (PC).

La parlamentaria, de 36 años y profesión matrona, representa a la región Metropolitana en la Cámara, cargo que ha ostentado por tres períodos consecutivos (2014-2018, 2018-2022 y 2022-2026). Además, fue secretaria general de las Juventudes Comunistas (JJ.CC.) desde el año 2011 a 2017, siendo antes presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Cabe recordar que Cariola fue una de las grandes líderes en el movimiento estudiantil, instancia desde donde surgieron otros jóvenes políticos como la hoy ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo; el ex ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; o el mismo Presidente de la República, Gabriel Boric.

Su nombre toma fuerza considerando que en las últimas dos elecciones de senadores, el Partido Comunista no ha presentado candidatos en la región de Valparaíso, en función de los pactos de omisión en los que han estado y que los ha hecho privilegiar en sus momentos a candidaturas de la ex Concertación y la ex Nueva Mayoría, como fue el caso del respaldo dado a Isabel Allende, del Partido Socialista, quien consiguió el puesto.

Y es que luego de casi 20 años sin cartas comunistas para la Cámara Alta en la Quinta Región, el partido de izquierda tendría avanzadas conversaciones para sí hacerlo el 2025, para lo cual ya tendrían en carpeta una serie de nombres "buenos y competitivos", según indicaron fuentes de Puranoticia.cl en la tienda, los cuales serían encabezados por la diputada por el Distrito 9 de la región Metropolitana, Karol Cariola Oliva.

Las intenciones que tendría el Partido Comunista en la región de Valparaíso fueron celebradas por la concejala porteña Alicia Zúñiga, quien indicó a Puranoticia.cl que "la diputada Karol Cariola sería una buena carta porque es primera mayoría nacional, lo cual es un indicador de cómo ella está en el aspecto del conocimiento de la gente sobre su nombre y actividad parlamentaria".

Por su parte, el concejal viñamarino Pablo González sostuvo que "el trabajo que ha tenido la compañera Karol Cariola, en términos generales, ha sido bastante bueno y también por la opinión de la gente respecto a la imagen que ella proyecta; por lo tanto creo que sería una buena alternativa que quisiera ser Senadora por esta zona".

El hecho también fue destacado por la ex consejera regional Severina de Gracia, quien comentó que "sería excelente porque realmente admiro a mi compañera Karol Cariola. Yo creo que es una tremenda mujer, es entregada, inteligente, comprometida, esforzada. Me encantaría tenerla en nuestra región y sé que sería un tremendo aporte porque necesitamos personas con ese grado de compromiso".

Si bien, en el papel podría jugarle en contra el hecho de no ser de la zona, las tres fuentes consultadas por Puranoticia.cl aseguraron que esto no le afectará, pues afirmaron que el trabajo en el Senado vela más por temas nacionales que locales: "Ella es una imagen a nivel nacional, no está sindicada sólo a su Distrito, sino que ella ya tiene características nacionales", dijo González; mientras que Zúñiga expuso que "la representación, si bien, es importante; la verdad es que la legislación que se da en el Senado es sobre temas nacionales y ahí no debería haber inconvenientes".

Cabe hacer presente que Puranoticia.cl se comunicó tanto con la diputada Karol Cariola como con los dos presidentes del Partido Comunista en la región de Valparaíso (Claudio Montero, Quinta Cordillera, y Nelson Ruminot, Quinta Costa), sin embargo ninguno de los tres contestó a los llamados de este medio, aumentando de esta manera la incertidumbre respecto a lo que parece ser el nombre más seguro de la tienda de la hoz y el martillo para afrontar la "batalla" electoral por el Senado en noviembre de 2025, más aún teniendo en cuenta que Isabel Allende, la carta que apoyaron el año 2017, ya no podrá ir a la reelección por haber cumplido el plazo que indica la ley.

