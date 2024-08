Parricidio en Villa Alemana: Acusado de matar a su madre quedó en prisión preventiva anticipada

El Juzgado de Garantía de Villa Alemana decretó la medida cautelar de prisión preventiva anticipada a Esteban Abraham Sandoval Muñoz, imputado en calidad de autor del delito consumado de parricidio.

Este ilícito fue perpetrado el pasado domingo 25 de agosto, en el sector de Troncos Viejos.

En la audiencia de formalización, la magistrada Daniela Rodríguez Niño acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó de forma anticipada la aplicación de la medida cautelar, puesto que el imputado se encuentra cumpliendo el saldo de una condena previa hasta septiembre de 2025.

“En este caso hay que tener consideradas dos cuestiones: uno, si bien el imputado está cumpliendo una pena (…), es un saldo de condena, que me parece por eso que no queda claro cual es el lapso específico que va a cumplir, puesto que no solamente el imputado pudo estar sujeto a la libertad condicional que le fue revocada, pero sabemos que hay otras estrategias administrativas y otras leyes que permiten rebaja de condena por buena conducta y otras circunstancias(…)”, estimó la jueza.

Agregó también que en este caso, “(…) teniendo en cuenta también que la prisión preventiva se está pidiendo respecto a los delitos más graves que plantea el ordenamiento, que se trata de una persona que está arriesgando incluso una condena perpetua (…), considera esta magistrado que no está garantizado que el imputado pudiese cumplir con una obligación de permanencia a través de solamente dejarlo apercibido en términos legales y esperar que una vez que termine el cumplimiento de la condena se pueda discutir las medidas cautelares”.

“Dado los antecedentes que tiene esta magistrado hasta este momento, se trata de una persona que no goza de irreprochable conducta anterior, que arriesga un cumplimiento efectivo por la gravedad de la pena asignada al delito, también el hecho que el imputado huye del lugar de comisión y es retenido por terceros, por lo tanto tampoco hubo un ánimo de entregarse o de someterse a la acción de la justicia, lo que permite estimar que en definitiva la libertad del imputado resulta ser claramente peligrosa para la seguridad de la sociedad y el tribunal va a establecer la prisión preventiva de carácter anticipado”, resolvió.

(Imagen referencial)

